AccessBank стартовал новую кампанию
БАКУ /Trend/ - “AccessBank” стартовал новую кампанию, радостную для клиентов по микро и агрокредитам. В рамках кампании владельцы бизнеса, обратившиеся за микро и агрокредитами, смогут оформить без твёрдого залогового обеспечения кредит в сумме до 50 000 манатов. Максимальный срок кредитов, предоставляемых в рамках кампании, составляет 36 месяцев, а годовая процентная ставка – 19%.
“AccessBank” не забыл и о повторных клиентах. Они смогут воспользоваться более выгодными условиями, предоставленными банком. Так, учитывая важность времени для клиентов, Банк предлагает быстрые микрокредиты на сумму до 15 000 манатов, которые отныне будут оформляться в самом филиале.
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