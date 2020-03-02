БАКУ/Trend/ - В 2020 году планируется открытие торгового дома Азербайджана в Казахстане.

Как сообщает Trend с мероприятия, об этом на пресс-конференции, посвященной деятельности Фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) в Азербайджане в 2019 году, работе по продвижению бренда “Made in Azerbaijan” и предстоящим задачам, сообщил исполняющий обязанности президента Фонда поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) при Министерстве экономики Юсиф Абдуллаев.

По его словам, торговый дом Азербайджана планируется открыться в столице Казахстана - городе Нурсултан.

«Помимо этого, с 31 марта по третье апреля в Москве мы будем участвовать на Международной выставке MosBuild-2020», - напомнил Абдуллаев.

По его словам, в течении года планируется участие на выставках в Южной Корее, Франции, России, Китае и других странах.

«Будут осуществляться экспортные миссии в страны Восточной Европы, СНГ, а также в Южную Корю, Китай, Турцию и другие страны», - сказал Абдуллаев.

Напомним,что сегодня в Бакинском бизнес-центре проходит пресс-конференция, посвященная деятельности Фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) в Азербайджане, работе по продвижению бренда “Made in Azerbaijan” и предстоящим задачам.

Автор: Фидан Бабаева.