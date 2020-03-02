Миссия покупателей в Азербайджан состоится в середине мая текущего года

БАКУ/Trend/ - Первая миссия покупателей в Азербайджан будет организована в середине мая текущего года.

Об этом заявил исполняющий обязанности руководителя Азербайджанского Фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) при министерстве экономики Юсиф Абдуллаев, сообщает Trend с мероприятия.

По его словам, планируется миссия в Азербайджан покупателей из европейских стран - Венгрии, Хорватии, Германии.

Как отметил Абдуллаев, до сих пор были проведены исследования рынков в ОАЭ, Великобритании, России, Китае, Грузии , Германии, Украины, Швейцарии, Беларуси и стран Балтии.

«В 2019 году мы экспортировали минеральные воды, фруктовые соки, алкогольные и безалкогольные напитки, фундук, спецодежду (униформу), домашние текстильные изделия, мороженое, моторные и смазочные масла, лакокрасочные изделия, промышленные продукты и многое другое», - отметил Абдуллаев.

По его словам, за 2019 год, в рамках программ по стимулированию экспорта, поступило 975 обращений, выдано 958 писем-распоряжений, субъектам предпринимательства выплачено около девяти миллионов манатов.

Юсиф Абдуллаев также отметил, что AZPROMO регулярно проводит работу по укреплению существующего сотрудничества и налаживанию новых связей со многими агентствами по поощрению инвестиций, торгово-промышленными палатами и иными соответствующими институтами в других странах.

«Так, в прошлом году с 10-ю подобными структурами из шести стран было подписано 11 меморандумов о взаимопонимании. Работы в этом направлении будут вестись и в текущем году», - отметил он.

Напомним, что сегодня в Бакинском бизнес-центре проходит пресс-конференция, посвященная деятельности Фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) в Азербайджане, работе по продвижению бренда “Made in Azerbaijan” и предстоящим задачам.

Автор: Фидан Бабаева.