Беларусь заинтересована в долгосрочном контракте на поставку азербайджанской нефти - Румас

Беларусь заинтересована в долгосрочном контракте на поставку азербайджанской нефти, заявил сегодня премьер-министр Беларуси Сергей Румас на встрече с президентом государственной нефтяной компании Азербайджана Socar Ровнагом Абдуллаевым, передает Trend со ссылкой на БЕЛТА.

"Беларусь заинтересована в заключении долгосрочного контракта на поставку азербайджанской нефти. Данную нефть мы планируем перерабатывать на Мозырском НПЗ с использованием нефтепровода Одесса - Броды - Мозырь. Полагаю, что такое сотрудничество будет интересно и компании Socar", - сказал Сергей Румас.

Глава правительства напомнил, что у Беларуси с Socar большая история работы на нефтяном рынке. Республика покупала у этой компании нефть в 2011 и 2016 годах, азербайджанская сторона покупает белорусские нефтепродукты.

"Не секрет, что Беларусь работает над диверсификацией поставок нефти, до этого мы всю нефть покупали у Российской Федерации. Но в условия продолжения налогового маневра к 2024 году нефть для Беларусь будет рыночной. Конечно, без альтернативных поставок нефти сегодня нельзя говорить об энергетической безопасности Беларуси, - подчеркнул Сергей Румас. - Поэтому по данному направлению мы хотим искать надежных партнеров, с которыми можно заключить долгосрочные контракты. Как показывает практика работы, Socar как раз может быть таким надежным партнером".

При этом премьер-министр отметил, что белорусская сторона не исключает поставки нефти из РФ. "Мы не собираемся на данном этапе полностью исключить поставки российской нефти, а просто обязаны диверсифицировать их до определенного уровня", - пояснил он.

Кроме того, специалисты компании Socar сейчас выполняют строительно-монтажные работы на Мозырском НПЗ. "С удовлетворением хочу сказать, что отзывы от руководства "Белнефтехима", Мозырского НПЗ очень положительные, действительно, ваши специалисты очень качественно делают эту сложную работу", - сказал Сергей Румас.

По его словам, с учетом большого опыта Socar в строительной сфере и работы на Мозырском НПЗ белорусская сторона заинтересована в присутствии высококвалифицированных трудовых ресурсов азербайджанской компании на строительстве других крупных инвестиционных проектов в Беларуси.

Глава правительства выразил надежду, что сегодняшняя встреча будет очередным шагом к укреплению двусторонних отношений в нефтяной отрасли между Socar и концерном "Белнефтехим".

На встрече в правительстве также присутствуют курирующий нефтяную отрасль вице-премьер Игорь Ляшенко и председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков.

Как сообщалось, Socar отправит первый танкер с нефтью для Беларуси из турецкого порта Джейхан 5-6 марта. Объем отправляемой нефти составит около 85 тыс. т. Ориентировочно 20 марта планируется отгрузить второй танкер из грузинского порта Супса также объемом около 85 тыс. т.

В марте ожидается поставка в порт Клайпеды 160 тыс. т российской нефти для белорусских НПЗ, которая была куплена через трейдеров без премии.

Кроме того, в марте нефть без премии будут поставлять шесть российских компаний, среди которых "Сафмар" и пять новых для Беларуси поставщиков. В частности, российская группа компаний "Сафмар" поставит 300 тыс. т нефти, "УДС нефть" - 50 тыс. т.

Вице-премьер Игорь Ляшенко сообщил БЕЛТА, что в этом году на белорусские НПЗ для переработки поставляется порядка 1 млн т нефти в месяц. Такой же объем предусмотрен и на март.

Россия 1 января остановила поставки нефти в Беларусь из-за того, что не были достигнуты договоренности по цене. Как пояснял первый вице-премьер Дмитрий Крутой, Беларусь считает экономически нецелесообразным и бессмысленным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объемах. В правительстве также заявляли, что изучаются все возможные варианты альтернативных поставок.