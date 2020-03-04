Азербайджан и Ростовская будут сотрудничать в разных направлениях

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Ростовская область достигли соглашения по сотрудничеству в разных направлениях.

Об этом, как сообщает в среду Trend с мероприятия, сообщил в интервью журналистам губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Как показывает история развития наших отношений, в целом и по итогам прошлого года - обеспечившего 30-процентный рост, у нас очень хорошая динамика в развитии связей в самых разных направлениях, особенно на фоне того, что президенты обеих стран однозначно говорят о том, что наше партнерство носит стратегический характер. Ростовская область уже имеет сложившиеся связи с предпринимателями из Азербайджана и возможности их развивать", - сказал Голубев.

По словам губернатора, основные направления нашего сотрудничества - развитие промышленной сферы, в рамках которой сегодня было подписано соглашение между компанией «Вотерфолл» и SOCAR по доставке сырья для производства диоксидной пленки.

"Завершаются переговоры о доставке комплектующих для сельскохозяйственной техники, производящихся в Ростовской области, сборка которой будет производится в Баку" - сказал губернатор, отметив, что в Азербайджане используется более пяти тысяч комбайнов произведенных на заводе "Россельмаш".

"Ростовская область экспорто-ориентированный регион и это одно из направлений нашего сотрудничества", - подытожил Голубев.

Напомним, сегодня в Баку проходит бизнес-форум "Дни Ростовской области в Азербайджане". На форуме присутствует министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, другие официальные лица.

Автор: Эльдар Джанашвили.