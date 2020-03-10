Азербайджанcкий манат останется стабильным - эксперт

БАКУ/Trend - Доллар в Азербайджане не подорожал, не смотря на падение цен на нефть, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Центральный банк страны.

Официальный курс азербайджанского маната не изменился и по прежнему находится на отметке 1,7 маната за один доллар США. Как отметил эксперт - политолог Сахиль Искендерли в интервью телеканалу "Мир", Азербайджан в "тучные" годы сумел создать надежную подушку безопасности золото-валютных резервов, благодаря которой он сможет удерживать национальную валюту от обесценивания в подобных экстремальных ситуациях.

Напомним, что после того как Россия отказалась присоединиться к сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК, было отмечен обвал цен на нефть. В следующем месяце Саудовская Аравия намерена увеличить добычу нефти и будет предлагать свою нефть с большими скидками, как сообщает Financial Times, при этом королевство объявило о своем намерении добывать нефть в количестве более 10 миллионов баррелей в день и предоставлении скидок по продаже около 20 процентов.

Нефтяные котировки обрушились на фоне новостей о том, что участники ОПЕК+ в пятницу не смогли продлить договоренности по сокращению добычи. В частности, Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу. В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого.

Автор: Юсиф Агаев.