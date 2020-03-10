Рынок удобрений и пестицидов в Азербайджане полностью либерализован

БАКУ/Trend/ - В связи с тем, что в этом году впервые в Азербайджане фермерам субсидии предоставляются через Электронную сельскохозяйственную информационную систему (EKTIS), в некоторых вопросах возникли недопонимания.

Как сообщает Trend с мероприятия, об этом заявил председатель Агентства по аграрному кредитованию и развитию (AKIA) при министерстве сельского хозяйства Мирза Алиев на брифинге, посвященном инструктажу по предоставлению субсидий, раздаче фермерских карточек и продаже льготных удобрений.

По его словам, несмотря на большую просветительскую работу, фермеры все еще не знают о ряде таблиц.

"Одним из основных вопросов, которые смущают фермеров, является либерализация рынка поставщиков. Хотя мы, как фермеры, создаем условия для регистрации поставщиков в EKTIS, они должны строить свою деятельность в районах, вести пропаганду признания со стороны фермеров. Мы разместили на нашем сайте список этих поставщиков и их контактные номера, но помимо этого они должны улучшить логистику и отношения с фермерами”, - отметил он.

Тем не менее, председатель AKIA отметил, что рынок удобрений и пестицидов на сегодняшний день полностью либерализован.

По словам Алиева, азербайджанские фермеры не привыкли к покупке карты.

"Как вы знаете, согласно правилам, только 25 процентов средств из субсидий могут быть обналичены. В балансе карты фермера отдельно видны обналиченные и необналиченные средства. Фермер, желающий купить удобрение, может оплатить 70 процентов от цены продукта в том объеме, который он хочет купить, из безналичных средств на карте. Остальные 30 процентов должны платить наличными или безналичными средствами. До этого года в соответствии с существующими правилами продажи удобрений 70 процентов от цены оплачивалось напрямую государственному поставщику, фермер видел только 30 процентов от цены, которую он заплатил. Сейчас же эти средства перечисляются фермерам в качестве субсидий, и фермеры считают, что государство не дает льгот по продаже удобрений и пестицидов",-сказал Алиев.

Напомним, что в Баку проходит мероприятие, посвященное инструктажу по предоставлению субсидий, раздаче фермерских карточек и продаже льготных удобрений, Агентства по аграрному кредитованию и развитию AKIA при министерстве сельского хозяйства.

С начала года вступили в силу новые правила субсидирования производства продукции сельского хозяйства, согласно которым аграрные субсидии будут выдаваться фермерам через систему EKTIS.

Новый механизм, связанный с мерами поддержки сельского хозяйства, служит повышению подотчетности, прозрачности, обеспечению эффективного использования бюджетных средств, а также упрощению процесса обращения фермеров и выдачи им субсидий.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)