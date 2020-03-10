Yelo Bank объявляет тендер по закупке серверного оборудования

БАКУ/Trend - ОАО "Yelo Bank" объявляет о проведении с 10 марта 2020 года в головном офисе банка (город Баку, улица Пушкина, 30) конкурса среди потенциальных партнеров по закупке серверного оборудования.

Предметом конкурса является наилучшее предложение о заключении договора на следующих условиях: количество товаров, закупка оборудования.

Цена должна включать окончательную стоимость с учетом налогов, а также доставку до головного офиса Банка, потенциальный партнер должен иметь опыт в удовлетворении тендерного запроса на закупку оборудования HP на сумму не менее 500 000 долларов.

Порядок расчетов: оплата товара производится определенным процентом в авансе и окончательным расчетом по факту поставки, при этом, предпочтение отдается предложению, содержащему наименьшую долю аванса и наибольшую долю окончательного платежа;

Место и срок исполнения обязательств партнера: поставка оборудования производится по адресу головного офиса банка в срок не более 50 календарных дней после подписания договора;

Предложения принимаются до 16 марта 2020 года (включительно) в 18:00 в головном офис Банка (г. Баку, ул. Пушкина, 30) в запечатанном конверте на имя председателя правления ОАО "Yelo Bank" с пометкой "Коммерческое предложение по закупке серверного оборудования - НЕ ВСКРЫВАТЬ".

Конкурсные предложения, не соответствующие вышеуказанннымтребоованиям, не рассматриваются.

Если вы заинтересованы в участии, просим вас отправить мэйл по указанному адресу smamedov@yelo.az для получения более подробной информации и excel файла.