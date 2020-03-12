Минэкологии Азербайджана провело мониторинг на судах

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Управления комплексного экологического мониторинга Каспия министерства экологии и природных ресурсов с целью контроля сброса сточных вод в Каспийское море провели очередной мониторинг на судах компании BUE Caspian LTD.

Об этом сказала сотрудник Управления Нармин Бабашева, сообщает в четверг Trend.

Она отметила, что в ходе осмотра очистных установок на судах Citadel, Caspian Challenger, Caspian Supplier, Caspian Provider, DMS-2000, Caspian Qala, Fortress, Caspian Voyager и Endeavour, принадлежащих компании, выяснилось, что на судах Caspian Challenger, Caspian Voyager и Endeavour очистные сооружения вышли из строя, и сточные воды, без очистки, сбрасываются в море.

По словам Бабашевой, по результатам проведенных анализов было установлено, что в сточных водах содержание вредных веществ выше нормы: « С целью устранения выявленных нарушений компании BUE Caspian LTD было сделано предупреждение о том, что компания должна в кратчайшие сроки принять серьезные меры для прекращения сброса сточных вод в Каспийское море».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)