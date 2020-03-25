VIP Aviation выделяет средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом

БАКУ /Trend/ - Компания VIP Aviation присоединяется к инициативе Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева по сдерживанию и недопущению распространения вируса в нашей стране, передает Trend.

В условиях мировой пандемии COVID-19, географический охват которой в настоящее время быстро расширяется, VIP Aviation также пытается помочь своим согражданам.

Подтверждая приверженность компании принципам социальной ответственности перед обществом и с целью финансовой поддержки мер, осуществляемых по борьбе с распространением инфекции коронавируса на территории Азербайджана, компания направила средства в размере 200 тысяч манатов в Фонд поддержки борьбы против коронавируса, созданный указом главы государства от 19 марта 2020 года.

VIP Aviation заявляет о своей солидарности с правительством и азербайджанским народом в борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19) и призывает всех сплотиться и помочь в борьбе с пандемией.