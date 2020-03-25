В ближайшие дни в розничной продаже будет достаточно спирта и будут созданы благоприятные условия для производства масок (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В ближайшие дни в розничной продаже будет достаточно спирта и будут созданы благоприятные условия для производства масок.

Как передает Trend со ссылкой на Кабинет министров, нехватка спирта и масок в стране обусловлена увеличением за короткое время спроса на эти товары, как в мире, так и внутри страны.

Несмотря на то, что в настоящее время производители масок по всему миру работают 24 часа в сутки, они испытывают трудности с удовлетворением спроса.

Если в предыдущие годы у нас в стране продавалось 500-600 тысяч масок в месяц, то сейчас столько же масок продается за три дня. В 2018-2019 годах ежегодно продавалось около 5-6 миллионов масок, а только за последний месяц эта цифра составила 3,5 миллиона.

Для эффективного использования запасов масок в стране, прежде всего ими обеспечиваются врачи и пациенты, полиция, сотрудники министерства обороны, пограничной службы и таможни, маски отправляются в аптеки для реализации.

По всей стране каждый день раздаются и выставляются на продажу около 150-200 тысяч масок.

Вчера в страну было импортировано 500 тысяч масок. Будет импортировано еще 1,5 миллиона масок.

Правительство пытается обеспечить благоприятные условия для организации производства масок в стране.

Согласно сегодняшнему решению Кабинета министров номер 114, сырье, используемое при производстве масок, освобождено от таможенных пошлин.

Проблем с запасами спирта в стране нет. Ведется соответствующая работа для продажи спирта в небольших емкостях. Данный вопрос будет решен в ближайшие дни и достаточное количество спирта местного производства поступит в розничную продажу.