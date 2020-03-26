Состоялась встреча с предпринимателями, работающими в сфере грузоперевозок и пассажирского транспорта

БАКУ /Trend/ - Продолжаются мероприятия по изучению влияния пандемии коронавируса (COVID-19) на предпринимательство. В этом направлении были проведены очередные обсуждения с предпринимателями, работающими в транспортно-логистическом секторе, в том числе в сфере грузоперевозок и пассажирских перевозок, передает Trend.

В Министерстве экономики с участием представителей Министерства налогов, Бакинского Транспортного Агентства, государственной службы автомобильного транспорта, Государственной службы занятости, Агентства по развитию малого и среднего бизнеса, Национальной конфедерации организаций предпринимателей, где во время встречи было отмечено влияние закрытия границ и применения особого режима во многих странах на транспортно-логистический сектор, обсуждались пути выхода с минимизацией этих последствий. Также были выслушаны предложения предпринимателей.

Предприниматели проинформированы о проделанных работах, намеченных на минимизацию воздействия коронавирусной инфекции на частный сектор и подготовлены соответствующие предложения.

В ходе обсуждений была подчеркнута важность дальнейшего повышения социальной ответственности в частном секторе в нынешних условиях, в связи с чем, предпринимателям было рекомендовано не прекращать деятельность, не допускать сокращения сотрудников, демонстрировать корпоративную социальную ответственность и социальную солидарность.