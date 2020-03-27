При поддержке Агентства по развитию МСБ ЗАО "Kristall Plus" приступило к производству медицинского спирта (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - При поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) ЗАО "Kristall Plus" приступило к производству медицинского спирта.

Как сообщили в пятницу Trend в Агентстве, в данном направлении компании оказана соответствующая государственная поддержка.

Медицинский спирт производства ЗАО "Kristall Plus" упакован в ёмкости различного объема, и уже поступил в продажу. Мощность предприятия составляет 20 тысяч литров медицинского спирта в день. Продукция производится из отечественного сырья.

Для обеспечения потребности населения в медицинском спирте в условиях пандемии коронавируса ряд местных предприятий обратился в Агентство для начала производства медицинского спирта. Агентство высоко оценивает инициативу частного сектора, и оказывает субъектам предпринимательства консалтинговые услуги, а также поддержку в направлении координации деятельности с соответствующими госструктурами.

Отметим, что ЗАО Kristall Plus действует с 2004 года, и специализируется на производстве различных вин и спиртных напитков.

(Текст: Турал Гараджаев)