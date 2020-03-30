В какие сферы будет выделена финансовая помощь в связи с коронавирусом? - министр (ВИДЕО) (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Министр экономики Микаил Джаббаров рассказал о сферах, по которым будет выделена финансовая помощь в связи с ситуацией связанной с коронавирусной инфекцией.

Как сообщает Trend, Микаил Джаббаров, являющийся гостем передачи “Hədəf” на азербайджанском телевидении (AzTV) рассказал, о подготовке девяти программ:

"Естественно, в первую очередь мы поставили на передний план работу по выявлению пострадавших участков. Он охватывает 4 крупных сектора и 20 сферы деятельности. Определены наиболее пострадавшие, значительно пострадавшие, минимальные и вовсе не пострадавшие отрасли экономики".

Министр добавил, что программа, которая является первой и всеобъемлющей, включает в себя 304 тысячи наемных работников и 44 тысячи субъектов предпринимательства:

"Основная логическая философия программы заключается в оказании государством финансовой помощи для предоставления значительной части заработной платы работникам этих субъектов. Здесь мы берем реальную зарплату работника или среднемесячную заработную плату по республике. По итогам января среднемесячная зарплата превысила 700 манатов. Согласно философии этой программы, предпринимателям в форме прямого финансового разделения предлагается доля, равная 50 процентам от ежемесячного фонда заработной платы, этим предприятиям”.

Джаббаров добавил, что процессы, происходящие в последние дни, на 100 процентов повлияли на 11 направлений деятельности: "Это общественное питание, услуги, туризм и другие секторы. Другие 9 направлений деятельности подвергаются значительному негативному влиянию. Здесь мы применяем коэффициент 70 процентов. То есть эффект низкий, но значимый.