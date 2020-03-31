Министр экономики Микаил Джаббаров обратился к главам подчиненных структур (версия 25)

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БАКУ /Trend/ - Министр экономики Микаил Джаббаров обратился к главам структур, находящихся в подчинении министерства, сообщает во вторникTrend.

В обращении говорится: «Указом Президента Азербайджана для принятия превентивных шагов и усиления мер борьбы против пандемии коронавируса был создан Фонд поддержки борьбы с коронавирусом. Первыми годовые заработные платы перечислили в этот Фонд глава государства и Первый вице-президент Мехрибан Алиева. Усилиями каждого гражданина Азербайджана, в том числе, госслужащих, бизнесменов, рядовых граждан в Фонде собралось свыше 100 миллионов манатов. Вы - руководящие работники и рядовые сотрудники министерства, входящих в его структуру и находящихся в его подчинении организаций, демонстрируя солидарность, единство и гражданскую ответственность, не остались в стороне от этой благородной инициативы, и добровольно поддержали ее своими заработными платами и отдельными пожертвованиями».

Министр выразил признательность каждому, сказав, что испытывает чувство гордости от совместной работы с сотрудниками министерства.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)