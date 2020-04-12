Азербайджан поддержал новое соглашение ОПЕК+ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На десятом заседании министров стран ОПЕК и других государств, прошедшим в формате видеоконференции, была утверждена "Декларация о сотрудничестве" по сокращению ежедневной добычи нефти. На заседании было рассмотрено и принято предложение стран ОПЕК+ сократить добычу нефти Мексики на 100 тысяч баррелей в сутки.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана, во время встречи также было принято условие, что соглашение вступит в силу с первого мая, если Мексика примет предложенные на девятом заседании министров стран ОПЕК+ квоты. Согласно поправкам к "Декларации о сотрудничестве", квоты добычи Мексики в мае-июне были определены в размере 400 тысяч баррелей, вместо 100 тысяч баррелей. Чтобы компенсировать другую часть обязательств Мексики, США договорились о сокращении своей добычи на 300 тысяч баррелей в сутки.



Таким образом, было единогласно согласовано исполнение решения о снижении ежедневной добычи нефти по "ОПЕК+ " с первого мая до 9,7 миллиона баррелей. Азербайджан поддержал решение ОПЕК+.

Министр энергетики Парвиз Шахбазов высоко оценил позицию нефтедобывающих стран по стабилизации мирового нефтяного рынка:

"Сегодняшняя встреча и твердая позиция ОПЕК+ устранили препятствия по исполнению решения относительно сокращения добычи нефти. Механизм регулирования нефтяного рынка посредством вмешательства в добычу поддерживается на глобальном уровне и эта поддержка будет способствовать стабилизации нефтяного рынка. Также это решение будет способствовать снижению напряженности в странах вне формата ОПЕК+".

Напомним, что девятого апреля на заседании министров стран ОПЕК и других государств было принято решение о сокращении ежедневной добычи нефти в три этапа, начиная с первого мая этого года до апреля 2022 года.

(Текст: Эльдар Джанашвили)