Текстильный парк Gilan приступил к производству защитных комбинезонов, и готовится к производству медицинских масок (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев, постоянно держащий в центре внимания все меры, предпринимаемые в стране в рамках борьбы с пандемией коронавируса, всегда с особой чувствительностью относится к вопросу защиты здоровья граждан. Ярким подтверждением этого стало открытие 6 апреля созданного ООО "Bakı Tekstil Fabriki" в Сумгайытском химико-промышленном парке предприятия по производству медицинских масок, в котором приняли участие Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

Самое крупное текстильное предприятие страны ООО GİLAN TEKSTİL PARK в короткие сроки внесло изменения в производственный процесс, закупило требуемое сырье, и приступило к производству защитных комбинезонов, сообщает в понедельник Trend. Производство медицинских масок стартует в течение следующей недели. Тем самым предприятие внесет свой вклад в борьбу с пандемией COVİD-19 в стране.

Еженедельная производственная мощность GİLAN TEKSTİL PARK, который функционирует в круглосуточном режиме, составляет 30 тысяч защитных комбинезонов, а также не менее миллиона единиц медицинских масок в неделю. Комбинезон модели Tyvek® Сlassiс предусмотрен для защиты пользователя от вирусов, инфекций, патогенных веществ или продуктов и процессов, которые могут вызвать чувствительную реакцию организма.

Производство медицинских масок будет осуществлено по трехслойной технологии. Специальные трехслойные материалы, применяемые в производстве масок, фильтруют воздух от вирусов различных категорий и размеров, инфекций, в том числе пыли и других грязных частичек, тем самым защищая от проникновения в организм элементов, способных ему навредить.

Если до сих пор потребность внутреннего рынка в защитных комбинезонах и медицинских масках обеспечивалась за счет импорта, то ввиду многократного увеличения спроса в связи с пандемией COVİD-19 в зарубежных странах наблюдался дефицит продукции. В результате чего, обеспечение внутренней потребности за счет отечественного производства стало необходимость. В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева, особое сырье и современное оборудование, необходимое для производства, при поддержке соответствующих госструктур были привезены на предприятие, и производственная линия находится на стадии ввода в эксплуатацию.