На ряде улиц и дорог Баку проведены ремонтные работы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Согласно поручениям и распоряжениям главы государства в направлении обеспечения удобного проезда Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана проведены ремонтные работы на ряде улиц и дорог Баку, сообщили в пятницу Trend в агентстве.

Согласно информации, ремонтные работы проведены на участкахулиц Абдульвахаба Саламзаде и Микаила Мушфига в Ясамальском районе, Бакинской кольцевой -1, проспектов Зии Буниятова и Гара Гараева, а также на автодорогах Бинагади-Новханы и Масазыр-Новханы, где в результате продолжительной эксплуатации образовались выбоины и трещины.

В ходе работ на участках, где образовались трещины, верхний слой старого асфальтобетонного покрытия был удален путем фрезерования, и на этих участках была осуществлена укладка нового асфальтобетонного покрытия. Данные работы были проведены на площади свыше 60 тысяч квадратных метров.

Далее, для организации нормального движения автотранспортных средств была нанесена дорожная разметка.

Аналогичная работа под контролем руководства Агентства продолжается согласно составленному графику и на других улицах и проспектах столицы.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)