Вугар Байрамов: Подготовленный социальный пакет служит укреплению социальных гарантий незанятых граждан

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане, по поручению Президента Азербайджана продолжаются мероприятия, связанные с минимизацией воздействия коронавирусной пандемии на граждан, и разработанный в связи с этим социальный пакет служит укреплению социальных гарантий незанятых граждан страны, заявил Trend депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов.

По словам Байрамова, разработанный социальный пакет служит укреплению социальных гарантий наших незанятых граждан, осуществляются единовременные выплаты, которые до сих пор были выплачены 140 тысячам безработных. В то же время, в рамках текущих программ из госбюджета выделены средства для обеспечения более широкого спектра граждан страны.

"Социальная политика, проводимая под руководством главы государства в период пандемии, еще раз подтверждает, что основной целью осуществляемых в Азербайджане мероприятий является усиление социального обеспечения наших граждан", - сказал депутат, отметив, что в этом направлении в апреле-мае уже началось создание 50 тысяч оплачиваемых общественных рабочих мест через центры "DOST" , на что выделено 30 миллионов манатов. Таким образом, количество оплачиваемых общественных рабочих мест достигло 90 тысяч единиц.

Байрамов отметил, что в стране также расширяется сфера предоставления единовременной социальной помощи: "На совещании, состоявшимся 14 апреля, Президент Ильхам Алиев еще раз дал указания по усилению социального обеспечения всех граждан, пострадавших от пандемии. Задачи, поставленные в этом направлении, позволят большему числу наших граждан воспользоваться социальным пакетом".

Депутат подчеркнул, что начали поступать обращения со стороны субъектов бизнеса и индивидуальных предпринимателей, желающих воспользоваться экономическими пакетами, выплаты планируется начать в ближайшее время. Также осуществляется расширение адресных программ социальной помощи и развитие программы самозанятости.

"Распоряжением Президента Азербайджана было принято решение о повышении заработной платы работникам, обслуживающим граждан страны старше 65 лет, в два раза. Все это рассчитано на улучшение благосостояния наших граждан, работающих в данной сфере и является еще одним проявлением заботы государства. Социальная политика, проводимая в период пандемии, еще раз подтверждает, что азербайджанское государство имеет политическую волю для обеспечения каждого гражданина и усиления его социального обеспечения" - подытожил Байрамов.

(Текст: Эльдар Джанашвили)