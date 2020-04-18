Азербайджан освободил от таможенных пошлин шприцы для инсулина

БАКУ /Trend/ - Кабинет Министров внес изменения в "Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Азербайджанской Республики, ставки ввозных таможенных пошлин и ставки экспортных таможенных пошлин".

Как сообщает Trend, в соответствии с решением, предназначенные для введения инсулина пластмассовые шприцы объемом 1 миллилитр (мл) и менее освобождены от ввозной таможенной пошлины.

На пластмассовый шприц объемом 2 миллилитра и менее установлена ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0,02 доллара США, объемом от 2 миллилитра до 5 миллилитров - 0,025 доллара США, объемом от 5 миллилитров до 10 миллилитров - 0,03 доллара США, объемом от 10 миллилитров до 20 миллилитров - 0,04 доллара США, для всех остальных пластмассовых шприцов - 0,04 доллара США за шприц.

Решение вступает в силу через 30 дней после опубликования и действует до 31 декабря 2022 года.