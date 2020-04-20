Среди стран Латинской Америки Мексика является главным торговым партнёром Азербайджана

БАКУ/Trend - Согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики, первые два месяца текущего года стали особенно плодотворными для двусторонней торговли между Мексикой и Азербайджаном.

С января по февраль 2020-го года рост двустворонней торговли составил 56,67%. Сравнивая данные с показателями февраля 2019-го года, отмечается увеличение торгового оборота на 370%. В случае сохранения данной тенденции, торговля между Мексикой и Азербайджаном может достигнуть своего исторического пика в 2020-ом году – более 80 миллионов долларов.