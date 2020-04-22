Вугар Байрамов: Налоговые льготы говорят о новой экономической модели в Азербайджане на период после пандемии

БАКУ /Trend/ - Налоговые льготы говорят о применении новой экономической модели в Азербайджане в постпандемический период.

Об этом в среду сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Вугар Байрамов.

По его словам, экономический пакет, утвержденный азербайджанским правительством, предусматривает поддержку предпринимателей как в период пандемии, так и после него. Поэтому налоговые льготы предоставят предпринимателям возможность минимизировать расходы в пандемический и постпандемический периоды, а также быстро восстановить экономическую активность: «Льготы охватывают практически все субъекты предпринимательства, включая микропредприятия. В пакете предлагается предоставление микропредпринимателям 50-процентной скидки по упрощенному налогу. Для налогоплательщиков, работающих в режиме налогообложения прибыли (доход), предусмотрены льготы в размере 75 процентов по налогу на прибыль (доход)».

Байрамов подчеркнул, что основная цель – добиться скорейшего восстановления экономической активности: «Налоговые льготы можно расценивать как косвенную финансовую поддержку государства, потому что предприниматель будет платить меньше. Это тоже будет способствовать расширению его деятельности. По поручению главы государства в постпандемический период предприниматели получат еще больше государственной поддержки. Новые налоговые льготы позволят легализовать и сформировать более либеральную экономику. Предпринимаемые шаги, применяемые льготы говорят о внедрении новой экономической модели в Азербайджане в постпандемический период».

(Автор: Орхан Джуварлы. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)