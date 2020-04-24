В Азербайджане будет снижена налоговая и административная нагрузка налогоплательщиков

БАКУ /Trend/ - Проблемы, вызванные пандемией COVID-19, сегодня решаются посредством принимаемых государством оперативных решений и гибкой реакции на поднятые вопросы, в том числе поддержкой, оказываемой правительством Азербайджана субъектам предпринимательства, работающим в областях, пострадавших от пандемии и предоставлением им налоговых льгот и отпусков, которые являются еще одним важным шагом государства в этом направлении.

Прежде всего, следует обязательно отметить, что при разработке пакета, налоговых льгот и отпусков, государство серьезно учитывало отзывы предпринимателей, явным образом показав, что намерено решать проблемы предпринимателей в рамках партнерства. Второй важный момент, на который нужно обратить внимание – это охват льготного пакета. Предложения, подготовленные Государственной налоговой службой при министерстве экономики, предусматривают необходимые изменения не только в Налоговый кодекс, но и в законодательство по социальному страхованию. Одним из ключевых моментов здесь является содержание пакета предложений, что в целом свидетельствует о том, что проекты документов имеют социальный стержень, служат снижению налоговой и административной нагрузки налогоплательщиков.

Налогоплательщикам, занятым в сферах напрямую затронутых пандемией COVID-19, предлагается предоставить с первого января 2020 года полное освобождение от налога на имущество и землю сроком на один год, а также ряд налоговых льгот в зависимости от выбранного ими метода налогообложения. Так, согласно предложениям, налогоплательщикам, работающим в режиме налога на прибыль/доход, предусматривается предоставление налоговых льгот в размере 75 процентов от выручки. Налогоплательщикам же, осуществляющим деятельность в сфере общественного питания и пассажирских перевозок, и являющимся плательщиками упрощенного налога, предоставляется скидка в размере 50 процентов – например, ставка налога в сфере общественного питания опускается с восьми до четырех процентов.

Кроме того, как отмечалось выше, на пакете льгот также отразилось снижение налоговой и административной нагрузки налогоплательщиков. Так, среди предлагаемых льгот – снижение ставки налога с физических лиц, взимаемого с источника выплаты по аренде недвижимого имущества, с 14 до семи процентов, освобождение от текущих налоговых платежей на срок до одного года и выдачи справок о текущих налоговых платежах, продление срока уплаты последнего налога за 2019 год до первого сентября 2020 года, продление срока уплаты налога на прибыль (доход) и налога на имущество, исчисленного по предыдущему году налогоплательщиками, не являющимися субъектами микропредпринимательства, до первого сентября текущего года, отсрочка начисления процентов по обязательному государственному социальному страхованию и страховых взносов по безработице с первого апреля 2020 года до первого января 2021 года, а также продление с 20 апреля по первое сентября права лиц, занятых в сфере общественного питания и состоящих на учете НДС, на выбор упрощенного метода налогообложения на 2020 год.

Нет сомнений в том, что последствия пандемии серьезно беспокоят субъектов микропредприятий. Однако принятые меры дают право говорить о том, что для серьезной озабоченности микропредпринимателей нет никаких оснований. Так, к микропредпринимателям в пакете предложений демонстрируется особенно чуткий подход. Пакет предусматривает льготы для всех микропредпринимателей независимо от того, повлияла ли на них пандемия или нет, что является для них серьезным подспорьем. Например, согласно проекту, микропредпринимателям предлагается предоставить 50-процентную скидку по упрощенному налогу - от двух до одного процента от ставки налога. Также предусматривается предоставление отчетов по упрощенному налогу, налогу на прибыль/доход и налогу на имущество по первому и второму кварталам 2020 года и предоставление налогового отпуска по уплате начисленного налога в бюджет до первого сентября текущего года. Для налогоплательщиков, занимающихся в индивидуальном порядке получением фиксированного чека, решением Кабинета министров также предлагается не включать в срок действия чека отрезки времени, в течение которых полностью или частично ограничены соответствующие виды деятельности, и перенести погашение налогов на последующие месяцы.

Стоит отметить, что в предложениях есть и ответ на вопрос по поводу судьбы всех остальных предпринимателей. Так, ряд предусмотренных налоговых льгот и освобождений охватывает все субъекты предпринимательства. К льготам этой категории относится неограниченный вычет из доходов расходов на необходимые профилактические мероприятия, осуществляемые налогоплательщиком в целях профилактики эпидемий и защиты жизни и здоровья населения, а также досрочное освобождение от НДС некоторых видов продукции, необходимых для продовольственных и медицинских нужд населения.

Наконец, одной из наиболее актуальных льгот является освобождение от НДС медицинского оборудования и медицинских принадлежностей, а также некоторых видов продуктов питания, включая детское питание на срок, необходимый в рамках борьбы с коронавирусной пандемией, что однозначно является еще одним показателем социального содержания пакета

Эльдар Джанашвили, Отдел экономики Trend