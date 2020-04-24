Начата выдача микрокредитов на развитие сельского хозяйства (ФОТО)

БАКУ/ Trend - AccessBank стал первым банком, предоставившим микрокредиты фермерам. В результате партнерства AccessBank-а с Агентством по агрокредитованию и развитию (AKİA) клиенты банка могут воспользоваться льготными микрокредитами, предоставленными государством аграрному сектору. Первыми бенефициарами льготных микрокредитов стали клиенты Бардинского филиала банка. Сегодня они получили кредиты от AccessBank, чтобы заложить основу для развития своих ферм.

Указом Президента Азербайджанской Республики от 8 апреля начался новый этап финансирования сельскохозяйственного сектора и расширил полномочия Агентства по агрокредитованию и развитию (AKİA). Данный указ позволяет предоставлять фермерам беззалоговые микрокредиты на сумму до 15,000 манат для создания и расширения хозяйств, занятых в садоводстве, земледелии и животноводстве.

Председатель Правления AccessBank Анар Гасанов отметил: «AccessBank из года в год планомерно поддерживает бизнесы, занятые в сельском хозяйстве. Ежемесячно более 50% выдаваемых кредитов предоставляются бизнесам, занятым в сельском хозяйстве. У нас есть большой опыт в выдаче и управлении кредитов фермерским хозяйствам. Только за последний год нами выдано более 35тысяч микрокредитов для развития агросектора на сумму в 120 млн. манат. Сегодня мы расширяем поддержку сельскому хозяйству за счет сотрудничества с государственным Агентством по агрокредитованию и развитию»

Председатель AKIA Мирза Алиев заявил: «Мы уверены, что этот проект увеличит количество мелких предпринимателей, занятых в сельском хозяйстве и укрепит мелкие фермерские хозяйства.»

Чтобы подать заявку на получение кредита, фермеры могут обратиться в контактный центр AccessBank-а по номеру 151 или посетить филиалы банка в рабочие дни.

AccessBank с 2002 года обслуживает малые бизнесы, оставаясь лидером микрофинансирования в Азербайджане. К услугам клиентов банка 28 филиалов, 15 из которых работают в Баку, а 13 – в различных регионах страны. Подробную информацию об услугах банка можно получить на сайте www.accessbank.az а также страницах банка в социальных сетях.