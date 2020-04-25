Сахиб Алекперов: Нет разногласий или противоречий относительно предоставления социальных пособий (версия 2)

Первая версия опубликована в 18:49

БАКУ /Trend/ - Нет никаких разногласий или противоречий относительно предоставления социальных пособий.

Об этом сказал заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Алекперов на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров, комментируя отказ в выплате единовременных выплат обладателям VÖEN, сообщает в субботу Trend.

Алекперов сказал, что ходит много разговоров о выплате единовременного пособия в размере 190 манатов.

Он отметил, что по этому вопросу 23 апреля говорил с заместителем министра труда и социальной защиты населения:

"Мы полностью согласовали вопрос. VÖEN не имеет никакого отношения к этому вопросу. VÖEN - это идентификационный номер налогоплательщика. Номер здесь не играет ключевую роль. Но возможно, что некоторые люди все еще действительно недовольны получением отказа. Следует учитывать, что лица, получившие отказ два дня назад, могут выражать свое недовольство и сегодня. Здесь могут иметься и другие вопросы. Думаю, что нет никаких разногласий или противоречий в этом отношении. Но если возникает вопрос, то он должен быть изучен, и соответствующие органы должны ответить на этот вопрос".