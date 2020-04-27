Kapital Bank поддержал очередную благотворительную акцию

БАКУ/Trend - Kapital Bank регулярно организовывает и участвует в различных акциях в соответствии со стратегией корпоративной социальной ответственности. Мероприятия проводятся и в период нынешнего особого карантинного режима. На этот раз Банк оказал поддержку благотворительной акции, которую организовал «Beat Group».

В рамках акции волонтеры ежедневно доставляют малоимущим семьям еду, приготовленную в ресторанах сети «Beat Group», за счет собранных во время пандемии пожертвований. Kapital Bank, оказывая поддержку этой инициативе, ликвидировал для «Beat Group» комиссию за открытие банковских счетов на сбор пожертвований, а также комиссию за обслуживание электронных POS-терминалов.

Отметим, что желающие присоединиться к данной благотворительной инициативе, могут заполнить анкету на сайте www.evdeq.al.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 101 филиалах и 14 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.