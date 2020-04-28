В Азербайджане почти 100 тысяч налогоплательщиков обратились за финансовой поддержкой - Минэкономики

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 27 апреля за господдержкой с целью выплаты определенной части заработной платы наемных работников обратились 22 976 налогоплательщиков, а для получения финансовой поддержки 73 760 частных (микро) предпринимателей, в целом 96 736 налогоплательщиков, занятых в пострадавших от пандемии областях экономики. Обращения поступили в рамках мероприятий по поддержке предпринимательства, проводимых в соответствии с Планом мероприятий, утвержденным Кабинетом министров в связи с исполнением пункта 10.2 распоряжения Президента Азербайджана "О ряде мер по снижению негативного влияния пандемии коронавируса (COVID-19) и вызванных ею резких колебаний, происходящих на мировых энергетических рынках и рынках акций, на экономику Азербайджана, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости в стране и субъектов предпринимательства", сообщили во вторник Trend в министерстве экономики.

Было отмечено, что обращения, поступившие от 19 061 предпринимателей по выплате части заработной платы 178 587 наемных работников, рассмотрены, утверждены и переданы в министерство финансов для перечисления назначенных финансовых средств на банковские счета налогоплательщиков. Обращения других налогоплательщиков находятся на стадии рассмотрения. Объем финансовой поддержки по утвержденным на сегодняшний день обращениям составляет 80,72 миллиона манатов, в том числе объем средств, которые предусматривается выплатить на первом этапе составляет 40,36 миллиона манатов. На 27 апреля Государственное казначейское агентство министерства финансов обеспечило перечисление средств в размере 38,46 миллиона манатов 17 568 налогоплательщикам по зарплатам 168 778 наемных работников.

В рамках программы по оказанию финансовой поддержки частным (микро) предпринимателям поступило 73 760 обращений, 67 497 которых утверждены и представлены Минфину для перечисления выделенных финансовых средств на банковские счета налогоплательщиков. Объем финансовой помощи по утвержденным обращениям составляет 44,42 миллиона манатов. На 27 апреля Государственное казначейское агентство минфина обеспечило перечисление средств в размере 40,03 миллиона манатов 59 148 частными (микро) предпринимателям.

В министерстве отметили, что информация о результатах подачи заявок в рамках программы финансовой поддержки и перевода средств на банковский счет отправляется в виде уведомлений в электронные кабинеты налогоплательщиков в интернет-налоговом управлении (www.e-taxes.gov.az) и на сотовые телефоны в виде SMS-сообщений. По возникающим вопросам налогоплательщики могут обращаться в колл-центр “195” Государственной налоговой службы и местные налоговые органы, где они состоят на учете.

Отметим, что по следующим ссылкам налогоплательщики также могут ознакомиться с законодательными актами, решениями, видеоматериалами, наиболее часто задаваемыми вопросами и ответами на них и другой полезной информацией:

министерство экономики:https://bit.ly/3ecjpJq

Государственная налоговая служба при минэкономики: https://bit.ly/34CBkEw

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: Fidan_Babaeva