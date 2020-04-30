Преимущества интернет-банкинга нового поколения от Azer Turk Bank

БАКУ/Trend - Услуга интернет-банкинга «ATB Business», представленная год назад со стороны Azer Turk Bank клиентам юридическим лицам, имеет ряд преимуществ перед другими. Благодаря применению новейших технологий, использование сервиса интуитивно понятно, нет необходимости обращаться к правилам и инструкциям. Кроме того, все транзакции на новой платформе осуществляются по специальным, льготным тарифам.

В то же время новым клиентам, подключившимся к услуге ATB Business, Банк обеспечивает бесплатное подключение к услуге «SMS/E-mail уведомления», которая позволяет отслеживать статус счетов и банковских операций в режиме реального времени.

Еще одним преимуществом услуги является то, что пользователи программного обеспечения могут идентифицировать себя не только с помощью «ASAN Imza», но и с помощью одноразовых паролей OTP, отправляемых на мобильные телефоны.

Следует отметить, что впервые в стране в рамках услуги интернет-банкинга Банк, используя программу лояльности «Корпоративный Cash-Back», возвращает клиентам часть комиссии за транзакции в виде бонусных баллов. Собранные баллы могут быть обналичены в любое время.

С помощью услуги «ATB Business» юридические лица и индивидуальные предприниматели могут отслеживать свои счета и управлять ими через Интернет в любой точке мира в любое время суток.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, желающие открыть счет в Azer Turk Bank и подключиться к услуге интернет-банкинга ATB Business, могут оформить онлайн-заявку на веб-сайте банка.

С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте банка: www.atb.az , корпоративных страницах в социальных сетях, или позвонив в информационный центр банка по номеру (012) 945.