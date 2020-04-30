В Азербайджане подешевеет бензин
БАКУ /Trend/ - Сегодня ночью в Азербайджане с 00:00 подешевеет бензин марки АИ-95.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на источники на энергетическом рынке.
Согласно сообщению, цена на бензин марки АИ-95 подешевеет на 10 копеек и составит 1,1 маната.
Лента новостей
Тунзаля Агаева о политике, карантине и творческих планах - в проекте Гюльнары Мамедзаде "Наше время" (ВИДЕО)
Международные эксперты высоко оценивают эффективность своевременных мер, принятых в Азербайджане - Лейла Абдуллаева
Юрий Шевцов: В новую эпоху Азербайджан вступил более подготовленным, нежели многие другие страны региона
В Азербайджане выявлены 38 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 58, скончался один человек - Оперативный штаб
МИД Азербайджана: Скопление на пограничных пунктах - не выход из ситуации, и важно, чтобы каждый гражданин осознавал это
Рашад Махмудов: Каждый из нас обязан соблюдать правила в целях снижения темпов инфицирования коронавирусом
Признательность Президенту: Верим, что эти трудности останутся позади и под Вашим руководством наступят лучшие для нашего народа дни