В Азербайджане подешевеет бензин

БАКУ /Trend/ - Сегодня ночью в Азербайджане с 00:00 подешевеет бензин марки АИ-95.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на источники на энергетическом рынке.

Согласно сообщению, цена на бензин марки АИ-95 подешевеет на 10 копеек и составит 1,1 маната.