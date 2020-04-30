В Азербайджане подешевеет бензин

Экономика 30 апреля 2020 22:46 (UTC+04:00)
В Азербайджане подешевеет бензин

БАКУ /Trend/ - Сегодня ночью в Азербайджане с 00:00 подешевеет бензин марки АИ-95.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на источники на энергетическом рынке.

Согласно сообщению, цена на бензин марки АИ-95 подешевеет на 10 копеек и составит 1,1 маната.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Рассказываем о древнем азербайджанском инструменте – уд (ВИДЕО)
Рассказываем о древнем азербайджанском инструменте – уд (ВИДЕО)
Азербайджанская писательница отмечена Международным элитарным союзом народной дипломатии
Азербайджанская писательница отмечена Международным элитарным союзом народной дипломатии
Азербайджанская кухня для детей (ФОТО)
Азербайджанская кухня для детей (ФОТО)
Loading Bars
Лента новостей
Тунзаля Агаева о политике, карантине и творческих планах - в проекте Гюльнары Мамедзаде "Наше время" (ВИДЕО) Политика 30 апреля 23:58
Лейла Абдуллаева: На сегодняшний день 15 тыс. наших граждан возвращены в страну Общество 30 апреля 23:57
Португалия ослабляет ограничительные меры с 4 мая Европа 30 апреля 23:54
Международные эксперты высоко оценивают эффективность своевременных мер, принятых в Азербайджане - Лейла Абдуллаева Политика 30 апреля 23:40
В Турции за сутки из-за коронавируса скончались 93 человека Турция 30 апреля 23:39
В ЦАР более 50 человек погибли в ходе вооруженных столкновений Другие страны 30 апреля 23:22
Министерство о мерах предосторожности при грузоперевозках между Казахстаном и Азербайджаном Транспорт 30 апреля 23:07
В Азербайджане подешевеет бензин Экономика 30 апреля 22:46
В Азербайджане обнародовано количество тестов на коронавирус Общество 30 апреля 22:42
Вышла в свет 99-я книга многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель» Политика 30 апреля 22:30
Джонсон заявил, что пик вспышки коронавируса в Великобритании пройден Европа 30 апреля 22:25
США надеются, что Турция окажет давление на террористов в Идлибе США 30 апреля 21:33
Михаил Мишустин заразился коронавирусом Россия 30 апреля 21:11
Азербайджан увеличил экспорт газа в Турцию Энергетика 30 апреля 21:04
Блок НАТО заинтересован в сотрудничестве с Грузией в контексте Черного моря Грузия 30 апреля 20:58
Обнародован объем импорта и экспорта азербайджанского НПЗ в Турции Энергетика 30 апреля 20:47
ЕБРР выделяет Грузии средства для реконструкции метро в Тбилиси Финансы 30 апреля 20:25
Узбекско-корейское СП объявляет тендер на закупку карбамида Тендеры 30 апреля 20:07
В Азербайджане выздоровела инфицированная коронавирусом 92-летняя женщина (ВИДЕО) Общество 30 апреля 19:35
В отношении экс-главы ИВ Билясуварского района суд избрал меру пресечения в виде ареста Политика 30 апреля 19:31
Завтра в Азербайджане вступает в силу мораторий на лов рыбы Общество 30 апреля 19:23
Малазийская компания готовится внедрить свою торговую онлайн-платформу в Узбекистане ИКТ 30 апреля 19:06
Азербайджан присоединяется к очередной международной конвенции Политика 30 апреля 19:00
Заключенные в Азербайджане протестированы на предмет инфицирования коронавирусом Общество 30 апреля 18:44
В период карантина в Азербайджане зарегистрировано 1224 брака Общество 30 апреля 18:40
Спрос на валютном аукционе в Азербайджане превысил $69 млн Финансы 30 апреля 18:36
Рекомендуется посещать органы юстиции только в неотложных случаях - Минюст Азербайджана Общество 30 апреля 18:28
Рассказываем о древнем азербайджанском инструменте – уд (ВИДЕО) Культура 30 апреля 18:27
Выросли сборы по добровольным видам страхования в Азербайджане в I кв. 2020 г. Экономика 30 апреля 18:26
Белорусское посольство в Туркменистане закупит фильтрующие элементы Тендеры 30 апреля 18:25
Прибыль корпорации Microsoft значительно выросла в I кв. 2020 года ИКТ 30 апреля 18:23
Между главами МИД Азербайджана и Саудовской Аравии состоялся телефонный разговор Политика 30 апреля 18:16
Крупнейший автопроизводитель Казахстана нарастит производство техники Транспорт 30 апреля 18:11
В Азербайджане улучшается инвестиционный климат Экономика 30 апреля 18:06
США с начала вспышки коронавируса выделили другим странам помощи на $500 млн США 30 апреля 18:03
В Азербайджане стартует онлайн-чемпионат среди волонтеров EURO-2020 Социум 30 апреля 17:59
Проведено очередное онлайн-заседание комитета по культуре Милли Меджлиса Азербайджана Политика 30 апреля 17:57
В Азербайджане началась выдача доверенностей в онлайн-режиме Общество 30 апреля 17:56
Названа дата завершения строительства аэропорта на юге Казахстана Транспорт 30 апреля 17:51
Стекольный завод Азербайджана о ближайших планах экспорта в текущем году Бизнес 30 апреля 17:49
Управление «Барсагельмез» обслуживает нефтепромыслы Туркменистана технологическим транспортом Бизнес 30 апреля 17:46
ЕБРР увеличивает поддержку торгового финансирования в Узбекистане Финансы 30 апреля 17:37
Юрий Шевцов: В новую эпоху Азербайджан вступил более подготовленным, нежели многие другие страны региона Политика 30 апреля 17:31
Азербайджанский завод о производстве и экспорте полиэтиленовых труб в текущем году Бизнес 30 апреля 17:31
В Азербайджане судебные процессы стали проводиться в онлайн-режиме Общество 30 апреля 17:20
Обнародован состав делегаций Милли Меджлиса Азербайджана в международных организациях Политика 30 апреля 17:20
Азербайджанская нефть подорожала Энергетика 30 апреля 17:14
Производственная компания о новом маршруте поставок кондитерских изделий Бизнес 30 апреля 17:11
В период карантина в Азербайджане алименты можно будет оплачивать в режиме онлайн Общество 30 апреля 17:10
Июньская сессия ПАСЕ переносится на другой срок из-за пандемии Европа 30 апреля 17:08
В Азербайджане выявлены 38 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 58, скончался один человек - Оперативный штаб Общество 30 апреля 17:05
Обнародованы квартальные итоги деятельности Nostrum Oil & Gas в Казахстане Энергетика 30 апреля 16:50
В Азербайджане 260 заключенных досрочно освобождены из-за коронавируса Общество 30 апреля 16:48
ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне Европа 30 апреля 16:46
МИД Азербайджана: Скопление на пограничных пунктах - не выход из ситуации, и важно, чтобы каждый гражданин осознавал это Политика 30 апреля 16:46
Приборостроительное предприятие Азербайджана о планах производства в 2020 году Бизнес 30 апреля 16:44
Азербайджанская писательница отмечена Международным элитарным союзом народной дипломатии Культура 30 апреля 16:36
Siemens поставит в Туркменистан передвижные компрессоры Энергетика 30 апреля 16:33
Coca-Cola выделяет Узбекистану средства для борьбы с коронавирусом Финансы 30 апреля 16:32
Грузия активно восстанавливает туристический потенциал Туризм 30 апреля 16:27
Минтруда Азербайджана: Единовременные выплаты не начисляются лицам с активным трудовым договором Общество 30 апреля 16:25
Президент Ильхам Алиев наградил Акифа Аскерова орденом "Эмек" Политика 30 апреля 16:24
Президент Ильхам Алиев наградил Ниямеддина Мусаева орденом «Эмек» Политика 30 апреля 16:23
Azercell поддержит тысячи малоимущих семей в месяц Рамазан Общество 30 апреля 16:22
Консервный завод Азербайджана о планах производства в текущем году Бизнес 30 апреля 16:21
Азербайджанская кухня для детей (ФОТО) Культура 30 апреля 16:20
Начата разработка 11-й фазы иранского газового месторождения Южный Парс Экономика 30 апреля 16:15
Рашад Махмудов: Каждый из нас обязан соблюдать правила в целях снижения темпов инфицирования коронавирусом Общество 30 апреля 16:13
Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана значительно увеличил наличные средства Финансы 30 апреля 16:04
Грузия стремится к дальнейшему углублению сотрудничества с ЕС Бизнес 30 апреля 15:59
Задавайте вопросы Юсифу Эйвазову и Эльчину Азизову в прямом эфире Культура 30 апреля 15:57
ООО «Азерпочт» возобновило почтовые отправления в ряд стран Экономика 30 апреля 15:51
Алессандро Сафина и Олег Газманов отметили талантливых азербайджанцев (ВИДЕО) Культура 30 апреля 15:43
Внешэкономбанк Туркменистана предлагает вкладную карту Финансы 30 апреля 15:39
Узбекистан продолжает сотрудничество с Shindong Resources по разработке вольфрамового месторождения Бизнес 30 апреля 15:38
В марте сократился экспорт цитрусовых из Турции в Азербайджан Турция 30 апреля 15:34
Прогноз: Кредитоспособность Казахстана подвержена влиянию пандемии коронавируса Финансы 30 апреля 15:31
ВВП Италии снизился за три месяца 2020 года на 4,7% Европа 30 апреля 15:30
Сравни фотографии и картины! Азербайджанский джаз на полотнах (ФОТО) Культура 30 апреля 15:27
Команда BOS Shelf присоединяется к акции «Добровольный донор» (ФОТО) Общество 30 апреля 15:17
В Грузии выросло число выданных разрешений на строительство Строительство 30 апреля 15:17
Как будет рассчитываться коэффициент адекватности капитала в условиях программы поддержки? Финансы 30 апреля 15:11
Исполнительный директор ASHBURN International о расширении географии инновационных решений ИКТ 30 апреля 15:09
Лянкяранский консервный завод об экспорте продукции в текущем году Бизнес 30 апреля 15:08
В Чили произошло сильное землетрясение Другие страны 30 апреля 15:06
SOCAR заинтересована в участии в энергопроектах Беларуси Энергетика 30 апреля 15:04
Как пандемия коронавируса отразилась на турсекторе Узбекистана? Туризм 30 апреля 14:59
Грузия продолжает строительство скоростной автомагистрали Строительство 30 апреля 14:58
Принимаются меры по упрощению и ускорению таможенных пограничных процедур в Азербайджане (ФОТО) Бизнес 30 апреля 14:55
В Азербайджане отмечается рост скорости интернет-загрузок ИКТ 30 апреля 14:51
В Азербайджане прием детей в первый класс русского сектора может быть проведен в режиме онлайн Общество 30 апреля 14:48
За неделю число заразившихся коронавирусом в Европе выросло на 15% Европа 30 апреля 14:44
В марте сократился ВВП Грузии Бизнес 30 апреля 14:42
Управление «Лебапгазупджунчилик» Туркменистана обнародовало объемы поставок природного газа Энергетика 30 апреля 14:33
Признательность Президенту: Верим, что эти трудности останутся позади и под Вашим руководством наступят лучшие для нашего народа дни Политика 30 апреля 14:33
Преимущества интернет-банкинга нового поколения от Azer Turk Bank Экономика 30 апреля 14:32
Минтруда Азербайджана перечислило единовременные выплаты еще для 100 тыс. человек Общество 30 апреля 14:26
ТРАСЕКА представила проект о применении единых требований к автомобильным перевозкам Транспорт 30 апреля 14:25
В Таджикистане зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом Таджикистан 30 апреля 14:20
Президент Ильхам Алиев выделил средства на усиление технического обеспечения аграрной сферы Политика 30 апреля 14:09
Все новости