ЦБА снизил верхний предел коридора учётной ставки

БАКУ /Trend/ - Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 7,25 процента, сообщает в пятницу Trend с мероприятия.

При этом верхний предел коридора процентных ставок понижен с девяти до восьми процентов - для обеспечения высокой ликвидности банков и стимулирования кредитования, а нижний предел сохранен на уровне 6,75 процента.

Это решение было принято в свете значительных изменений в глобальной среде и неопределенности, возникшей под ее влиянием с последнего заседания Совета правления ЦБА по денежно-кредитной политике.

В связи с неблагоприятным воздействием пандемии коронавируса на мировую экономику, а также разрыв в начале марта соглашения ОПЕК + между основными экспортерами нефти привел к снижению цен на нефть до уровня более чем двухлетней давности.

Отмечается, что в результате скоординированной деятельности правительства Азербайджана и Центрального банка в условиях внешних шоков обеспечивается равновесие на валютном рынке. С начала года значительных изменений не произошло, годовая инфляция осталась ниже центра целевого диапазона 2-4 процента на отметке 3,3 процента.

Центральный банк занимает сбалансированную позицию между ценовой и финансовой стабильностью и поддержкой экономической активности и занятости.

Экономический и финансовый потенциал, созданный в последние годы в стране, достаточно высок для оптимизации указанного набора целей. Центробанк расширит свой портфель для стерилизации избыточной денежной массы и при необходимости полностью окупит потребность в ликвидности банковской системы с помощью имеющихся в его арсенале инструментов.

В сложившейся ситуации Центральный банк на ежедневной основе осуществляет мониторинг процессов, происходящих в глобальной среде и в экономике страны, проводит постоянный анализ для оценки масштабов влияния внешних шоков на экономику страны.

Указанное выше решение вступает в силу с первого мая 2020 года.

Следующее решение Правления Центрального банка о параметрах процентного коридора будет обнародовано 19 июня 2020 года, в связи с чем будет проведена пресс-конференция.

(Автор: Эльдар Джанашвили.)

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