БАКУ/Trend/ - В Азербайджане в апреле 2020 года годовой процент на межбанковском денежном рынке вырос в два раза.

Об этом, как сообщает в среду Trend с мероприятия, сказал на пресс-конференции посвященной сохранению учётной ставки председатель правления ЦБА Эльман Рустамов.

Он отметил, что годовой процент в этом месяце вырос с четырех до восьми процентов.

Так же Рустамов отметил, что в Азербайджане растет доля бизнес кредитов за счёт сокращения потребительского кредитования, что позволяет делать положительные прогнозы на фоне спада в определенных экономических секторах страны, таких как торговля, туризм и другие области.

В связи с этим, понижение верхнего предела учётной ставки на один процент позволит дать толчок развитию кредитования за счёт удешевления кредитов, подытожил глава Центробанка.

(Автор: Эльдар Джанашвили)