ЦБА раскрыл прогноз по платежному балансу Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Дефицит платежного баланса Азербайджана по прогнозам Центрального банка Азербайджана составит до трех процентов от валового внутреннего продукта страны.

Об этом, как сообщает в среду Trend с мероприятия, сказал на пресс-конференции посвященной сохранению учётной ставки председатель правления ЦБА Эльман Рустамов.

Он отметил, что в этом году ожидается снижение импорта и экспорта. В связи с этим ЦБА рекомендует коммерческим банкам поддержать импорт социально значимых для страны продуктов, таких как медицинские средства и продукты питания.

Отметим, что платежный баланс представляет собой систему статистической отчетности, которая отражает сумму экономических операций, совершенных резидентами страны с нерезидентами в течение определенного периода.

Напомним, что счёт текущих операций за 2019 год составил 4,36 миллиона манатов, а внешнеторговое сальдо составило 8,5 миллиона манатов.

(Автор: Эльдар Джанашвили)