ЦБА раскрыл прогноз по платежному балансу Азербайджана

Экономика 1 мая 2020 13:13 (UTC+04:00)
ЦБА раскрыл прогноз по платежному балансу Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Дефицит платежного баланса Азербайджана по прогнозам Центрального банка Азербайджана составит до трех процентов от валового внутреннего продукта страны.

Об этом, как сообщает в среду Trend с мероприятия, сказал на пресс-конференции посвященной сохранению учётной ставки председатель правления ЦБА Эльман Рустамов.

Он отметил, что в этом году ожидается снижение импорта и экспорта. В связи с этим ЦБА рекомендует коммерческим банкам поддержать импорт социально значимых для страны продуктов, таких как медицинские средства и продукты питания.

Отметим, что платежный баланс представляет собой систему статистической отчетности, которая отражает сумму экономических операций, совершенных резидентами страны с нерезидентами в течение определенного периода.

Напомним, что счёт текущих операций за 2019 год составил 4,36 миллиона манатов, а внешнеторговое сальдо составило 8,5 миллиона манатов.

(Автор: Эльдар Джанашвили)

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