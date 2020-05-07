AccessBank организовал вебинары для своих клиентов (ФОТО)

Экономика 7 мая 2020 16:45 (UTC+04:00)
AccessBank организовал вебинары для своих клиентов (ФОТО)

БАКУ/ Trend - В период относительного затишья деловой активности своих клиентов и партнеров, AccessBank организовал для них бизнес вебинары. Сессии были посвящены таким темам, как правильное ведение бизнеса во время, и после пандемии, путям выхода из нее с минимальным ущербом, а также решению различных юридических вопросов, связанных с режимом карантина.

Вебинар под названием «Важность систематизации, стандартизации и прозрачности в карантинный период» провел доктор философских наук, доцент Сакит Самедов. Вебинар охватил многие вопросы ведения бизнеса во время и после пандемии.

Очередной вебинар AccessBank был посвящен решению различных юридических вопросов, связанных с режимом карантина. Вебинар провел юрист Сархан Ибадов. На вебинаре обсуждались такие темы, как форс-мажор, страховые претензии, международные грузоперевозки и процесс правильного и своевременного решения правовых вопросов, возникающих в период пандемии и карантина.

Оставаясь лидером рынка микрофинансирования в Азербайджане, AccessBank продолжает оказывать всемерную поддержку бизнесам в стране.

AccessBank обслуживает малый бизнес с 2002 года и является лидером микрокредитования в Азербайджане. Акционерами банка являются такие международные организации, как Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация, Черноморский Банк Торговли и Развития и др. Банк имеет 28 филиалов, 15 из которых оказывают услуги в Баку и 13 - в регионах страны. Информацию об услугах банка можно получить, позвонив в контактный центр банка по номеру 151, на сайте www.accessbank.az или же на страницах банка в социальных сетях.

AccessBank организовал вебинары для своих клиентов (ФОТО) - Gallery Image
AccessBank организовал вебинары для своих клиентов (ФОТО) - Gallery Image
AccessBank организовал вебинары для своих клиентов (ФОТО) - Gallery Image
AccessBank организовал вебинары для своих клиентов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
AccessBank организовал вебинары для своих клиентов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
AccessBank организовал вебинары для своих клиентов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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