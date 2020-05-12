Access Bank объявил тендер по закупке аккумуляторов
БАКУ /Trend/ - Access Bank объявил тендер по закупке аккумуляторов.
Компании, заинтересованные в участии, могут обратиться за подробной информацией по электронному адресу procurement@accessbank.az, или по номеру (+994 55) 505 69 59.
Срок приёма конвертов с предложениями о ценах истекает в 18:00 18.05.2020 года.
Лента новостей
Эльмар Мамедъяров: Азербайджан привержен политическому урегулированию конфликта в кратчайшие сроки (ФОТО)
Nar работает в усиленном режиме для обеспечения непрерывности услуг клиентам – главный исполнительный директор
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии фабрики по производству медицинских масок и предприятия по производству защитных комбинезонов в Сумгайыте
FAO в Азербайджане: Несмотря на трудности в период пандемии, мы продолжаем оказывать поддержку фермерам
Индия в рамках борьбы с коронавирусом сняла ограничения на экспорт гидроксихлорохина и парацетамола в Узбекистан
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении ректора Азербайджанского института теологии
Сотрудничество деда армянского премьера с нацистами объясняет стремление руководства Армении героизировать фашистских приспешников - российский эксперт