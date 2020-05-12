БАКУ /Trend/ - Access Bank объявил тендер по закупке аккумуляторов.

Компании, заинтересованные в участии, могут обратиться за подробной информацией по электронному адресу procurement@accessbank.az, или по номеру (+994 55) 505 69 59.

Срок приёма конвертов с предложениями о ценах истекает в 18:00 18.05.2020 года.