Объем заявок на реструктуризацию кредитов превысил полмиллиарда манатов - ЦБА

БАКУ/Trend/ - Объем заявок на реструктуризацию кредитов в Азербайджане достигает почти 550 миллионов манатов.

Как сообщает в среду Trend с мероприятия, об этом на пресс-конференции, посвященной аннулированию лицензий NBC Bank и AG Bank, сказал председатель правления ЦБА Эльман Рустамов.

По его словам, на начало мая в Азербайджане было подано 48 тысяч заявок на реструктуризацию кредитов на общую сумму 549 миллионов манатов, из которых только 15 обращений не получили положительного ответа.

В целом, отметил председатель правления ЦБА, около 91 процента от всех обращений относятся к бизнес-кредитам, четыре процента заявок - к потребительским и пять - к ипотечным кредитам. При этом свыше 37 процентов обращений в объеме 200 миллионов манатов уже рассмотрено.

(Автор: Эльдар Джанашвили)