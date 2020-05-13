Банковский сектор Азербайджана обладает достаточно высоко ликвидными активами - АБА

БАКУ /Trend/ - Основная проблема в обеспечении устойчивости банковского сектора в период пандемии - это неопределенность, связанная с тем, что крайне сложно прогнозировать, на какой период сохранится данная ситуация. Об этом сообщает в среду Trend, ссылаясь на выступление главы Ассоциации банков Азербайджана Закира Нуриева в программе Hədəf на канале AzTV.

По словам Нуриева, согласно рекомендациям международных финансовых институтов, для сохранения стабильности финансового сектора необходимо не пытаться скрывать возникающие проблемы, а решать их за счет внутренних резервов банков.

При этом, деятельность в данном направлении должна вестись одновременно и параллельно с мерами государственной поддержки, то есть наряду с пруденциальными преференциями, запланированными Центральным Банком страны в соответствии с мерами дополнительной поддержки, будет проводиться реструктуризация кредитов, поддержку по оплате процентов которых будет обеспечивать государство, кредитов выданных по линии государственного ипотечного кредитования, кредитов выданных по линии Фонда поддержки предпринимательства и Агентства аграрного кредитования. Также усиливаются меры по поддержке стратегических направлений, таких как производство медицинского оборудования и прочее.

Как сказал Нуриев, одним их основных факторов, который позволит обеспечить стабильность финансово-банковского сектора - это проведение синхронно с соответствующими мерами государственной поддержки мероприятий по снижению удельной доли банковских активов с высоким уровнем риска.

"В настоящее время, меры по поддержке экономики страны со стороны банковского сектора, осуществляемые параллельно с планом мероприятий, разработанным государством, будут достаточно эффективными, так как банковский сектор страны обладает достаточно высоко ликвидными активами", - подытожил Закир Нуриев.

(Автор: Юсиф Агаев)