Yelo Bank проводит тендер на закупку канцтоваров
БАКУ/Trend/ - Yelo Bank объявляет о проведении с 15 мая 2020 года открытого тендера среди потенциальных партнеров на закупку канцелярских товаров.
Как и ранее, банк заинтересован в сотрудничестве с новым поставщиком сроком на год.
1.1 Тендер проводится для выявления лучшего предложения по поставке товаров по нижеследующим категориям:
- Бумага А4
- Ручки шариковые (простые)
- Карандаш простой
- Скрепки (большие)
- Скрепки (маленькие)
- Степлер большой
- Степлер маленький
- Антистеплер
- Линейка (15-30 см)
- Папка-скоросшиватель
- Дырокол
- Папка архивная (белая)
- Клей-карандаш
- Клипсы (большие)
- Клипсы (маленькие)
- Скотч (большой)
- Скотч (маленький)
- Замазка-штрих
- Точилка для карандашей
- Oтрывные листы
- Резак
- Файлы (прозрачные)
- Маркер
- Ведро для мусора
- Прозрачная синяя папка для документов
- Ластик и прочие.
Среди условий для участия в тендере также отмечается:
"1.2 Просим партнеров подготовить предложения, в которых будут отображены вышеуказанные возможности и передать их до 22 мая 2020 года в 18:00 в головной офис банка (г. Баку, ул. Пушкина, 30) в запечатанном конверте на имя председателя правления Yelo Bank с пометкой «Коммерческое предложение: канцтовары - НЕ ВСКРЫВАТЬ».
Конкурсные предложения, переданные отличным от указанного в п. 1.2. способом, не рассматриваются.
1.4 Конкурсные предложения с наименованием товаров, отличных от указанных в пункте 1.1, не рассматриваются".