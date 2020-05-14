Yelo Bank проводит тендер на закупку канцтоваров

БАКУ/Trend/ - Yelo Bank объявляет о проведении с 15 мая 2020 года открытого тендера среди потенциальных партнеров на закупку канцелярских товаров.

Как и ранее, банк заинтересован в сотрудничестве с новым поставщиком сроком на год.

1.1 Тендер проводится для выявления лучшего предложения по поставке товаров по нижеследующим категориям:

Бумага А4

Ручки шариковые (простые)

Карандаш простой

Скрепки (большие)

Скрепки (маленькие)

Степлер большой

Степлер маленький

Антистеплер

Линейка (15-30 см)

Папка-скоросшиватель

Дырокол

Папка архивная (белая)

Клей-карандаш

Клипсы (большие)

Клипсы (маленькие)

Скотч (большой)

Скотч (маленький)

Замазка-штрих

Точилка для карандашей

Oтрывные листы

Резак

Файлы (прозрачные)

Маркер

Ведро для мусора

Прозрачная синяя папка для документов

Ластик и прочие.

Среди условий для участия в тендере также отмечается:

"1.2 Просим партнеров подготовить предложения, в которых будут отображены вышеуказанные возможности и передать их до 22 мая 2020 года в 18:00 в головной офис банка (г. Баку, ул. Пушкина, 30) в запечатанном конверте на имя председателя правления Yelo Bank с пометкой «Коммерческое предложение: канцтовары - НЕ ВСКРЫВАТЬ».

Конкурсные предложения, переданные отличным от указанного в п. 1.2. способом, не рассматриваются.

1.4 Конкурсные предложения с наименованием товаров, отличных от указанных в пункте 1.1, не рассматриваются".