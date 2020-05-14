Yelo Bank проводит тендер на оказание курьерских услуг
Yelo Bank сообщает о проведении с 15 мая 2020 года открытого тендера среди потенциальных партнеров на оказание курьерских услуг.
Как и в прошлые года, банк заинтересован в обновлении поставщика сроком на год.
1.1 Предметом конкурса является наилучшее предложение о заключении договора на оказание услуг по курьерской доставке документов в пределах Азербайджана и за рубеж. Основным критериями выбора поставщика являются:
1) цена;
2) наличие пеших, авто и мотокурьеров по районам Баку и регионам Азербайджана;
3) скорость доставки корреспонденции.
1.2 Просим Вас подготовить предложения, в котором будут отображены указанные выше возможности и передать предложение до 22 мая 2020 г. в 18:00 в головной офис банка (г.Баку, ул.Пушкина, 30) в запечатанном конверте на имя председателя правления Yelo Bank с пометкой «Коммерческое предложение: курьерские услуги – НЕ ВСКРЫВАТЬ».
1.3 Конкурсные предложения, переданные отличным от указанного в п. 1.2. способа, не рассматриваются.
1.4 Конкурсные предложения, отличные от требований, указанных в п. 1.1 не рассматриваются.