AccessBank объявляет тендер по закупке годового абонемента на План оценки MS Navision

БАКУ/Trend/ - AccessBank приглашает заинтересованные организации принять участие в тендере по закупке годового абонемента на План оценки MS Navision.

Компании, заинтересованные в участии в тендере, могут обратиться за подробной информацией по электронному адресу: procurement@accessbank.az или по номеру (+994 55) 505 69 59.

Срок приёма конвертов с предложениями о ценах истекает в 18:00 21.05.2020.