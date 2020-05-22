В Бинагадинском районе Баку откроется новый центр DOST

БАКУ /Trend/ -В ближайшие месяцы в Бинагадинском районе города Баку откроется новый центр DOST. Согласно поручению Президента Ильхама Алиева, будет обеспечено расширение сети центров DOST, и в ближайшие несколько лет в Баку и по всей стране будут созданы новые центры DOST.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу министерства труда и социальной защиты населения, об этом сказал на заседании коллегии министерства министр Сахиль Бабаев.

Он отметил, что в настоящее время ведутся работы по открытию еще пяти центров DOST – в Бинагадинском, Абшеронском, Губинском и Бардинском районах, а также в городе Сумгайыт.

Отметим, что центры DOST создаются с целью предоставления значительной части государственных социальных услуг (занятость, виды социального обеспечения, адресная государственная соцпомощь, пенсии, социальное страхование и другие услуги) посредством оперативных, упрощенных процедур.

В 2019-2025 годах в Баку и регионах республики планируется создать 31 центр DOST – пять в Баку, по два - в Сумгайыте и Гяндже, остальные – в других регионах республики.