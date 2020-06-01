БАКУ/Trend/ - В Азербайджане продажи на валютном рынке стабилизировались и составили в среднем 56 миллионов манатов в месяц.

Как сообщает в понедельник Trend с мероприятия, об этом на пресс-конференции ЦБА и Фонда страхования вкладов, посвященной началу процесса возврата вкладов ликвидированных 28 апреля 2020 года банков Amrahbank и Atabank, сказал председатель правления ЦБА Эльман Рустамов.

По словам Рустамова, это на 10 миллионов меньше аналогичного показателя за 2019 год.

Он также отметил, что самый пик продажи валюты в объеме 290 миллионов манатов пришелся на середину марта после разорванной седьмого марта 2020 года сделки ОПЕК+, вызвавшей самое резкое за всю историю снижение нефти.

Напомним,что решением правления Центрального банка Азербайджана от 28 апреля 2020 года лицензии, выданные Amrah Bank и Atabank на осуществление банковской деятельности, были аннулированы. В соответствии с решением Попечительского совета Фонда страхования вкладов, ОАО Kapital Bank было выбрано в качестве банка-агента для возмещения защищенных вкладов в Atabank и Amrahbank.

(Автор: Эльдар Джанашвили)