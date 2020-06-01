Депозитная кампания Yelo Bank сделает ваше лето еще ярче!

БАКУ/Trend/ - Yelo Bank всегда идет в ногу с передовыми и актуальными тенденциями, ставя в приоритет интересы клиентов. Банк старается учитывать все пожелания своих клиентов и воплощать их в реальность.

Представляем вашему вниманию депозитную акцию, которая сделает ваше лето еще ярче!

Размещайте вклад Yelo в банке по высокой застрахованной годовой ставке до 11,5%. Тем самым вы сможете:

Управлять своими процентами и остатком, не прерывая договор;

Увеличивать или уменьшать свой депозит неограниченное количество раз;

Размещать свои средства на 12 месяцев в Yelo Bank и быть уверенными в завтрашнем дне.

Самое главное - никаких штрафных выплат и удержаний до конца текущего года! Получайте свои депозитные проценты в полном объёме, независимо от изымаемой суммы и непредвиденных ситуаций.

Для клиентов, желающих разместить свои средства на более долгий срок, предлагаем не менее интересный вид вклада - «Стабильный»:

Ставка до 12% годовых;

Срок до 36 месяцев;

Неограниченное количество дополнительных вкладов и пластиковая карта в подарок.

Более подробную информацию можно получить на сайте, а также на страницах Yelo Bank в Facebook и Instagram.

Для получения дополнительной информации звоните по номеру (012) 981.

В Yelo Bank с удовольствием ответят на них!