“Ziraat Bank Azərbaycan” ASC продолжает поддерживать начинающих предпринимателей (ФОТО)

БАКУ/Trend - К поддержке по инициативе Президента Ильхама Алиева по распределению социальной ответственности в межбанковской системе в организации и помощи самостоятельной занятости уязвимых групп, присоединился и “Ziraat Bank Azərbaycan” ASC.

Сохраняя приверженность принципам корпоративной социальной ответственности “Ziraat Bank Azərbaycan” ASC продолжает активно участвовать в развитии экономики Азербайджана в эти трудные дни, выступая в программах поддержки предпринимателей.

Прислушиваясь к пожеланиям начинающих предпринимателей, которые подают заявки на открытие бизнеса, “Ziraat Bank Azərbaycan” ASC предоставляет им производственное или сервисное оборудование в соответствии с представленным ими бизнес-планом.

“Ziraat Bank Azərbaycan” ASC работает в Азербайджане с 2014 года имея 156-летний опыт турецкого государственного банка “T.C.Ziraat Bankası A.Ş.”. Предлагая продукты и услуги в области корпоративного и розничного банкинга, “Ziraat Bank Azərbaycan” ASC имеет 4 филиала, расположенных в Баку, Гяндже и Сумгайыте, и планирует удвоить количество филиалов в этом году. Подробную информацию о банке, продуктах и ​​услугах можно получить, позвонив в Информационный центр *9229, посетив сайт www.ziraatbank.az или на официальных страницах банка в социальных сетях.