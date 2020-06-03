Получите кредит от Yelo Bank в 10-кратном размере зарплаты!

БАКУ/Trend/ - Yelo Bank предлагает еще более упрощенные условия по получению наличных кредитов. Новые услуги банка будут по карману всем. Думайте о планах, а не о деньгах!

Yelo Bank предоставляет сумму в 10-кратном размере зарплаты (до 20 000 манатов), доступную для всех. Годовая ставка по наличным кредитам начинается с 17%. Самое время воспользоваться этим!

Новыми условиями могут воспользоваться как сотрудники государственных органов, так и частного сектора. Кстати, банк предоставляет дополнительные преимущества для повторно обращающихся клиентов и представителей госучреждений.

Для онлайн-регистрации на получение кредита перейдите по ссылке https://www.yelo.az/loan_request/.

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Более подробную информацию можно получить на сайте, а также на страницах Yelo Bank в Facebook и Instagram.

Для получения дополнительной информации звоните по номеру 012 981.