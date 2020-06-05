Azercell Telegram Bot - ваш новый путеводитель по цифровому миру!

БАКУ/Trend/ - Лидер мобильного рынка страны - ООО Azercell Telekom - в очередной раз обогащает портфель цифровых продуктов и предлагает инновационную услугу Telegram Bot. Новый сервис, отличающийся простотой пользования, предоставляет возможность осуществлять ряд операций, не прибегая к услугам офисов обслуживания клиентов.

Воспользоваться услугой очень просто: необходимо загрузить мобильное приложение Telegram, поддерживающее операционные системы iOS и Android, соответственно в App Store или Play Store, затем выбрать команду Start, перейдя по ссылке https://bit.ly/azercellbot. В ответ Bot предложит абонентам меню из 7 разделов:

Мой номер: Воспользовавшись соответствующим мобильным номером и паролем от Kabinetim, абоненты могут получить информацию о номере и осуществлять различные операции, такие как управление текущим тарифом/интернет-пакетом, а также ознакомиться с текущим балансом.

Тарифы: Подробная информация и способы подключения к тарифной базе Azercell.

Услуги: Подробная информация и способы подключения к локальным и услуге роуминга Azercell.

Интернет: Подробная информация и способы подключения к интернет-пакетам Azercell.

Azercell+: Подробная информация и способы подключения к цифровым решениям нового поколения Azercell.

Кампании: Подробная информация и способы подключения к разговорным и интернет-кампаниям Azercell.

Свяжитесь с нами: В этом разделе абоненты могут воспользоваться услугой определения "ближайшего представительства Azercell", отправив текущее местоположение или перейти на портал абонентской онлайн-службы.

Azercell, нацеленный на предоставление своим абонентам лучшего клиентского опыта, намерен расширять функциональные возможности новой услуги Telegram Bot.

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Лидер сектора мобильной связи, крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора Азербайджана ООО Azercell Telekom было основано в 1996 году. В настоящее время 5 миллиона абонентов выбирают услуги Azercell. Рыночная доля компании составляет 49%; территориальный охват по стране - 99,2% (исключая 20% оккупированных территорий); охват населения равен 99,8%.

Именно Azercell впервые внедрил в стране ряд таких инноваций, как технология GSM, система предоплаты, услуги мобильного интернета, телефонный центр в режиме 24/7(*1111), центры обслуживания абонентов 7/7, Экспресс-офисы Azercell, услуги M2M, технологию 4G и сеть 5G в тестовом режиме, мобильный абонентский сервис, обслуживание абонентов онлайн и через социальные сети, мобильная электронная подпись Asan İmza и т.д.

Стремительно развивающаяся сеть 4G Azercell охватывает около 60 регионов страны, включая Баку и Абшеронский полуостров. Согласно результатам исследований, проведенных международными системами анализа качества беспроводной сети и радиосвязи, сеть 4G Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи в Азербайджане. Azercell является единственной компанией в стране и среди государств СНГ, получившей международный золотой сертификат за вклад в развитие человеческих ресурсов İnvestors in People.