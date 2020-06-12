Авиакомпания AZAL в очередной раз подтвердила высокий статус в рейтинге Skytrax

БАКУ/Trend - Ведущий оценщик качества услуг авиакомпаний и аэропортов – британское агентство Skytrax, - вновь высоко оценило уровень обслуживания Национального авиаперевозчика Азербайджана (AZAL), присудив ему престижный статус четырехзвездочной авиакомпании, сообщает Trend со ссылкой на AZAL.

Этого авторитетного рейтинга «Азербайджанские Авиалинии» впервые добились в 2015 году и с тех пор подтверждают его.

По итогам аудита, проведенного экспертами Skytrax, по уровню комфорта во время перелетов и качеству обслуживания «Азербайджанские Авиалинии» котируются наряду с признанными лидерами глобального авиационного рынка.

«Испытываем большое чувство гордости от того, что такая авторитетная организация в сфере аудита услуг авиакомпаний - Skytrax-вновь высоко оценила нашу деятельность. Это очередное значительное достижение и признание на международной арене, что является результатом упорного труда единой команды «Азербайджанских Авиалиний». Отдельно хочу отметить постоянное внимание Президента страны Ильхама Алиева, оказываемое гражданской авиации Азербайджана. Благодаря заботе и поддержке главы государства AZAL смог добиться невероятных успехов и очередных высот. И, несмотря на временные ограничения в сфере воздушных перевозок по всему миру из-за пандемии COVID-19, с возобновлением регулярного авиасообщения высокий уровень обслуживания пассажиров и безопасность полетов все так же останутся нашими приоритетными целями», - сказал президент AZAL Джахангир Аскеров.

«Уже пятый год подряд «Азербайджанские Авиалинии» оправдывают свой рейтинг четырехзвездочной авиакомпании. Это является наглядным показателем внимания авиакомпании к поддержке высокого уровня сервиса во всех классах обслуживания, как на борту самолета, так и на территории аэропортов. AZAL добился большого прогресса как в 2019, так и в 2020 году», - отметил директор SkytraxЭдвард Плейстед.

В ходе аудита Skytrax по уровню предоставляемых пассажирам услуг, проверке подверглись состояние, оформление и чистота салона самолета, развлечения на борту, униформа экипажа, отношение к пассажирам и эффективность работы. Не обошли вниманием инспектирующие лица также сервис duty free, информативность бортового журнала, качество бортового питания, комфортабельность кресел и др.

Также отметим, что по результатам проведенного аудита со стороны Skytrax базовый аэропорт «Азербайджанских Авиалиний» - Международный аэропорт Гейдар Алиев в мае этого года назван самым лучшим среди аэропортов мира с годовым пассажиропотоком до 5 миллионов человек. По уровню обслуживания он опередил ведущие аэропорты Европы, Ближнего Востока и американских континентов.

Кроме того, Международный аэропорт Гейдар Алиев четвертый год подряд признан лучшим среди воздушных гаваней всех стран СНГ по версии Skytrax World Airport Awards.