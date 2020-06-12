Авиакомпания AZAL в очередной раз подтвердила высокий статус в рейтинге Skytrax

Экономика 12 июня 2020 16:46 (UTC+04:00)
Авиакомпания AZAL в очередной раз подтвердила высокий статус в рейтинге Skytrax

БАКУ/Trend - Ведущий оценщик качества услуг авиакомпаний и аэропортов – британское агентство Skytrax, - вновь высоко оценило уровень обслуживания Национального авиаперевозчика Азербайджана (AZAL), присудив ему престижный статус четырехзвездочной авиакомпании, сообщает Trend со ссылкой на AZAL.

Этого авторитетного рейтинга «Азербайджанские Авиалинии» впервые добились в 2015 году и с тех пор подтверждают его.

По итогам аудита, проведенного экспертами Skytrax, по уровню комфорта во время перелетов и качеству обслуживания «Азербайджанские Авиалинии» котируются наряду с признанными лидерами глобального авиационного рынка.

«Испытываем большое чувство гордости от того, что такая авторитетная организация в сфере аудита услуг авиакомпаний - Skytrax-вновь высоко оценила нашу деятельность. Это очередное значительное достижение и признание на международной арене, что является результатом упорного труда единой команды «Азербайджанских Авиалиний». Отдельно хочу отметить постоянное внимание Президента страны Ильхама Алиева, оказываемое гражданской авиации Азербайджана. Благодаря заботе и поддержке главы государства AZAL смог добиться невероятных успехов и очередных высот. И, несмотря на временные ограничения в сфере воздушных перевозок по всему миру из-за пандемии COVID-19, с возобновлением регулярного авиасообщения высокий уровень обслуживания пассажиров и безопасность полетов все так же останутся нашими приоритетными целями», - сказал президент AZAL Джахангир Аскеров.

«Уже пятый год подряд «Азербайджанские Авиалинии» оправдывают свой рейтинг четырехзвездочной авиакомпании. Это является наглядным показателем внимания авиакомпании к поддержке высокого уровня сервиса во всех классах обслуживания, как на борту самолета, так и на территории аэропортов. AZAL добился большого прогресса как в 2019, так и в 2020 году», - отметил директор SkytraxЭдвард Плейстед.

В ходе аудита Skytrax по уровню предоставляемых пассажирам услуг, проверке подверглись состояние, оформление и чистота салона самолета, развлечения на борту, униформа экипажа, отношение к пассажирам и эффективность работы. Не обошли вниманием инспектирующие лица также сервис duty free, информативность бортового журнала, качество бортового питания, комфортабельность кресел и др.

Также отметим, что по результатам проведенного аудита со стороны Skytrax базовый аэропорт «Азербайджанских Авиалиний» - Международный аэропорт Гейдар Алиев в мае этого года назван самым лучшим среди аэропортов мира с годовым пассажиропотоком до 5 миллионов человек. По уровню обслуживания он опередил ведущие аэропорты Европы, Ближнего Востока и американских континентов.

Кроме того, Международный аэропорт Гейдар Алиев четвертый год подряд признан лучшим среди воздушных гаваней всех стран СНГ по версии Skytrax World Airport Awards.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
ВС Армении 22 раза нарушили режим прекращения огня
ВС Армении 22 раза нарушили режим прекращения огня
Европарламент поддержал территориальную целостность Азербайджана - Заявление (версия 2)
Европарламент поддержал территориальную целостность Азербайджана - Заявление (версия 2)
Европарламент поддержал территориальную целостность Азербайджана - Заявление
Европарламент поддержал территориальную целостность Азербайджана - Заявление
Loading Bars
Лента новостей
Заболеваемость коронавирусом в Евросоюзе сократилась за два месяца на 80% Европа 17:33
Утвержден Протокол о продлении срока действия Соглашения между Азербайджаном и МККК Политика 17:28
В Казахстане построят завод по производству вакцин от коронавируса Казахстан 17:20
В Азербайджане растет производство агропродукции Бизнес 17:18
В Азербайджане выявлены 336 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 183, скончались 5 человек - Оперативный штаб Общество 17:15
Объем грузоперевозок в Азербайджане в январе-мае снизился Транспорт 17:14
Увеличено число автобусов маршрута Баку-Масазыр Общество 17:14
Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана проводит брифинг (Прямая трансляция) Общество 17:07
Аптечные медикаменты в дни ужесточенного карантина в Азербайджане будут доставляться на дом Общество 17:05
Сахиба Гафарова: День Национального спасения - поворотный момент в современной истории Азербайджана Политика 16:59
Строительство трубопровода для транзита азербайджанского газа в Болгарию значительно ускорится Энергетика 16:57
От болей в суставах извиваюсь, как змея - заболевший коронавирусом азербайджанский поэт Социум 16:54
В Азербайджане увеличилось производство нефтепродуктов Энергетика 16:51
В Генпрокуратуре Азербайджана новые кадровые назначения Общество 16:48
Авиакомпания AZAL в очередной раз подтвердила высокий статус в рейтинге Skytrax Экономика 16:46
Товарооборот между Туркменистаном и Россией вырос более чем вдвое Финансы 16:40
Украина получила от МВФ первый транш в $2,1 млрд Европа 16:36
Турция огласила объёмы грузоперевозок из Азербайджана через свои порты Турция 16:31
В Баку отменяются автобусные экспресс-маршруты Общество 16:31
Казахстан возобновит авиарейсы в шесть стран Казахстан 16:22
Назначен новый пресс-секретарь Генпрокуратуры Азербайджана Общество 16:22
Президент Ильхам Алиев поздравил королеву Великобритании Политика 16:20
В Азербайджане существенно выросла добыча газа Энергетика 16:20
ГКБ Туркменистана «Дайханбанк» предлагает широкий спектр вкладов для населения Финансы 16:15
В Узбекистане увеличилось число строительных предприятий Узбекистан 16:13
Парламент Грузии утвердил поправки о штрафах за отсутствие защитной маски Грузия 16:10
В Азербайджане увеличивается производство дезинфицирующих средств Бизнес 16:08
Лондон официально уведомил ЕС, что не будет продлевать переходный период Европа 16:07
В этом учебном году в Баку созданы еще 358 классов с тематическим уклоном Общество 16:03
Для приема в первые классы в Азербайджане прошли регистрацию свыше 136 тыс детей Общество 16:00
Азербайджан увеличил экспорт газа по маршруту Баку-Тбилиси-Эрзурум Энергетика 15:55
"Азербайджанские железные дороги" о системе кондиционирования в поездах Общество 15:52
В Баку уволены 4 школьных директора Общество 15:50
В Иране за сутки выявили 2369 новых случаев заражения коронавирусом Общество 15:36
Число новорожденных мальчиков в Азербайджане превышает число девочек Общество 15:36
В Грузии усилят контроль за мерами профилактики коронавируса в общественных местах Грузия 15:36
Эльхан Алескеров: Европейский парламент вслед за Германией преподал Армении «карабахский урок» Политика 15:30
В этом учебном году в рамках стипендиальных программ за рубежом обучались 226 азербайджанцев Общество 15:26
Мировые цены на нефть перешли к росту после падения на 7-8% Энергетика 15:20
Азербайджан сократил прокачку нефти по трубопроводу БТД Энергетика 15:11
В январе-мае через порты Турции было перегружено свыше 151 млн тонн грузов Турция 15:07
Минобороны Франции профинансирует разработку ткани, защищающей от коронавируса Европа 15:06
"Азеригаз" будет работать в усиленном режиме в период ужесточенного карантина Общество 15:04
Наследный принц Королевства Бахрейн поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 14:54
США сократили объём импорта электротоваров из Турции Турция 14:52
Расширение «Южного газового коридора» может способствовать дальнейшей диверсификации поставок газа – Еврокомиссар Энергетика 14:52
Еврокомиссар: «Южный газовый коридор» расширит масштабы энергетического сотрудничества Энергетика 14:45
Агентство «Туркмендемирёллары» расширяет систему онлайн-оплаты стоимости билетов Транспорт 14:41
Вокруг грязевых вулканов в Азербайджане будут установлены 22 новые сейсмостанции Общество 14:41
Хикмет Бабаоглу: Европарламент подтверждает незаконность деятельности Армении на оккупированных территориях Азербайджана Политика 14:32
Экзаменационный прием на госслужбу в Азербайджане планируется проводить посредством компьютера Общество 14:26
Представлена динамика грузоперевозок из Азербайджана в Турцию за 5 мес текущего года Турция 14:22
Шахин Мустафаев награжден орденом "Шохрат" Политика 14:21
ЕБРР профинансирует азербайджанскую компанию, реализующую металлоконструкции Финансы 14:02
В Азербайджане выросли капиталовложения в социально-экономическое развитие Финансы 14:01
Британский ВВП сократился в апреле на рекордные 20,4% Европа 14:00
В Азербайджане определены ставки госпошлины по аккредитации медучреждений Общество 14:00
Нагорный парк Баку - взгляд на Каспий, бульвар и столицу (ФОТО) Интересное 13:57
Коронованные ангелы, или Борьба с пандемией в Азербайджане – названы победители (ФОТО) Культура 13:55
ВВП Азербайджана сократился Финансы 13:53
ГЭЦ Азербайджана: Из экзаменационного зала были выдворены 5 абитуриентов с телефонами Общество 13:46
В Азербайджане поселку Бабек присвоен статус города Общество 13:45
Али Ахмедов: С возвращением Гейдара Алиева был положен конец хаосу, анархии и экономическому упадку, созданным властью ПНФА-Мусават Политика 13:42
Завтра в Баку 40, а в районах Азербайджана 42 градуса тепла Общество 13:39
Авиакомпании подали в суд на власти Великобритании из-за введения карантина Европа 13:37
В Азербайджане несколько снизились выплаты по обязательным видам страхования Экономика 13:37
В Баку завершилась подготовка к открытию пляжного сезона (ФОТО) Общество 13:37
Джейхун Байрамов обратился к выпускникам 11-х классов Общество 13:28
На 60-летие первый подарок получил от 6-летнего сына – народный артист Гурбан Исмайлов (ФОТО) Интервью 13:27
Турция выпускает лекарство от COVID-19 Турция 13:13
Умайра Тагиева: Ожидаемая высокая температура несет риски не только для метеочувствительных людей Общество 13:12
Ассоциация микрофинансирования Азербайджана занимает особую позицию в международных проектах Бизнес 13:07
Милли Меджлис утвердил во втором чтении поправки в Уголовно-процессуальный кодекс Политика 13:05
У границ Узбекистана с Кыргызстаном и Туркменистаном планируется создать две свободные экономические зоны Узбекистан 13:00
Возбуждено уголовное дело в отношении нарушителей карантина в Баку Происшествия 12:59
Проведение приемных экзаменов в вузы Азербайджана планируется начать с конца июля Общество 12:59
В Азербайджане обсуждается проведение повторного выпускного экзамена для недопущенных абитуриентов Общество 12:55
Милли Меджлис утвердил во втором чтении исполнение госбюджета Азербайджана на 2019 г. Экономика 12:53
В январе-мае грузоперевозки из Турции в Казахстан незначительно сократились Турция 12:48
Возобновлены контейнерные перевозки в направлении Алят-Туркменбаши-Алят Экономика 12:46
В Азербайджане проводится виртуальный "Последний звонок" (ВИДЕО) Общество 12:44
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство дороги в Шабранском районе Политика 12:37
В здании суда во Франции раздался выстрел, есть погибший Европа 12:34
Дипломаты посольства отметили День России забегом на Приморском бульваре Баку (ФОТО) Социум 12:26
Туркменистан и КНР обозначили приоритетные направления экономического сотрудничества Туркменистан 12:23
Этап "Формулы-1" 2020 года в Азербайджане откладывается Общество 12:14
Туркменистан и Региональный центр ООН рассмотрели меры по преодолению кризиса Туркменистан 12:04
TƏBİB дал рекомендации офисным сотрудникам Общество 11:59
Товарооборот Турции с Грузией сократился более чем на $70 млн Турция 11:59
В Баку сменили школы свыше 23 тыс учащихся Общество 11:57
ЕБРР будет сотрудничать с Bank Respublika в рамках новой программы по повышению потенциала финансовых институтов Экономика 11:55
Азербайджанский бизнес расширяет сотрудничество с европейскими странами Бизнес 11:50
США направили в Азербайджан гуманитарную помощь Политика 11:41
Сократился объем грузоперевозок из Турции во Францию Турция 11:35
Двое студентов Бакинской высшей школы нефти были приняты на работу в ведущую швейцарскую компанию ABB Общество 11:30
Крупнейший страховщик Азербайджана приостановил прием клиентов в офисах Экономика 11:28
Сахиба Гафарова встретилась со своими избирателями в формате видеоконференции (ФОТО) Политика 11:26
В Армении за сутки выявили 612 случаев заражения COVID-19 Армения 11:22
В ряде районов Баку приостановлена подача газа Общество 11:14
В Китае за сутки выявили семь новых случаев заболевания COVID-19 Другие страны 11:14
Все новости