Новая кампания на пластиковые карты от Azer Turk Bank

Государственный Azer Turk Bank, постоянно заботящийся о благополучии и комфорте своих клиентов, запускает новую кампанию по случаю 15 июня - Дня национального спасения и 26 июня - Дня вооруженных сил.

Таким образом, в рамках кампании, которая продлится с 15 июня по 31 июля 2020 года, дебетовые карты будут предлагаться со скидкой в ​​50 процентов.

Кроме того, трехлетняя дебетовая карта MC Gold будет бесплатно выдана тем, кто отправит онлайн заявку на приобретение платежных карт в Банк в праздничные дни - 15 июня и 26 июня.

Клиенты, желающие получить кредитную карту в период проведения кампании, получат от Банка в подарок карту MC Gold со сроком обслуживания в соответствии со сроком кредита.

С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте банка: www.atb.az, корпоративных страницах в социальных сетях, WhatsApp (055) 7770-945 или позвонив в Информационный центр банка по номеру (012) 945.