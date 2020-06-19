AZAL: В салон самолета разрешается брать только дамскую сумочку или мужской портфель

БАКУ/Trend - Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) в период пандемии COVID-19 внес изменения в правила перевоза ручной клади, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу компании.

Согласно новым правилам, провоз ручной клади на борт самолета запрещается.

Данные изменения распространяются на всех пассажиров, путешествующих как внутренними, так и международными рейсами.

Придерживаясь этой меры, авиакомпания старается свести к минимуму очереди в салоне самолета и обеспечить беспрепятственную посадку пассажиров.

Согласно новым правилам AZAL, в качестве ручной клади разрешается провоз только дамской сумочки или мужского портфеля, а также необходимых предметов для детей. Остальной багаж, включая бумажные и полиэтиленовые пакеты, необходимо зарегистрировать в багажное отделение.

Покупки, сделанные в магазинах Duty Free, также запрещены к провозу на борту в качестве ручной клади.