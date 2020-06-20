Улучшается водоснабжение бакинских поселков (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках Плана неотложных мер осуществляются проекты для улучшения водоснабжения пригородных поселков Баку.

Как сообщили Trend в ОАО "Азерсу", в настоящее время прокладываются новые водные линии в жилом массиве "Гюлюстан" и на территории под названием "1-й рудник, корпус 18" в Бинагадинском районе, на улицах Э.Мехтиева, Г. Везирова в поселке Сабунчи, на улице Фрунзе в поселке Забрат, на территории "2-й рудник" в поселке Балаханы в Сабунчинском районе, на улице С.Алиева в Сураханском районе.

Для улучшения снабжения питьевой водой жилого массива "Гюлюстан" и части поселка Бинагади было установлено новое соединение от магистрального трубопровода Джейранбатан-Зира. В то же время в сети ведутся работы по регулированию для равномерной подачи воды в жилом массиве.

На территории под названием "1-й рудник, корпус 18" Бинагадинского района снабжение питьевой водой осуществляется за счет сетей, созданных населением в индивидуальном порядке и не соответствующих строительным нормам. Эти сети в летние месяцы создавали проблемы с водоснабжением для некоторых абонентов. С учетом всего этого на данной территории создается новая водопроводная сеть протяженностью 1,2 километра. Все дома будут подключены к новой сети, а старые линии будут ликвидированы. Это позволит обеспечить стабильное водоснабжение.

(Текст: Али Гасымов)