Как обеспечить безопасность и лучший пользовательский опыт при онлайн-покупках?

Экономика 24 июня 2020 15:27 (UTC+04:00)
Как обеспечить безопасность и лучший пользовательский опыт при онлайн-покупках?

БАКУ/Trend/ - В период, предшествующий COVID-19, мы наблюдали значительный рост электронной коммерции, в Азербайджане объем рынка за 2019 год увеличился на 63%. Вследствие временной приостановки работы объектов торговли и вынужденной самоизоляции, значимость присутствия в онлайн-среде еще больше возросла как для бизнеса, так и для потребителей.

Компании разной направленности устремились в онлайн, налаживая процессы цифровых операций. И эта тенденция, вероятно, сохранится и в будущем, подкрепленная общим ростом подключенных к интернету устройств. Прогнозируется, что их количество глобально увеличится к 2025 году почти в три раза: с 26 миллиардов IoT устройств сегодня до 75 миллиардов к 2025 году или около 9 устройств на потребителя.

При этом торговым предприятиям нужно учитывать важную деталь – несмотря на перемены в потребительском поведении, ожидания покупателей остались прежними. Они рассчитывают, что процесс оплаты покупок будет удобным и безопасным, независимо от того, какое устройство они используют для онлайн-шопинга, а платформы, на которых они совершают покупки, - простыми и понятными в использовании, а также надежными и защищенными от внешних рисков и кибератак, особенно в период, когда мошенники изобретают все новые способы кражи личных данных.

Как в таких условиях торговые предприятия могут реализовать свой потенциал в онлайн-торговле, укрепить доверие людей и расширить свой бизнес?

«Брошенные корзины» – серьезная проблема для онлайн-магазинов

Торговые предприятия, которые только запускают онлайн-магазины, склонны допускать одну и ту же ошибку: опасаясь мошенников, они внедряют такие сложные инструменты безопасности, что потребителю становится неудобно оплачивать покупки. Сегодня практически на каждого из нас приходятся в среднем 23 разных онлайн-аккаунта, защищенных паролями, и каждый третий «очень часто» или «часто» не может завершить покупку в интернете, потому что забывает пароль. Около 24% опрошенных онлайн-покупателей отказываются от покупки (или, как мы говорим, «бросают корзину»), потому что процесс оплаты оказывается для них слишком сложным.

И даже когда потребитель доходит до последних этапов оплаты покупки, ему все равно может прийти отказ в проведении платежа. Каждый 15-й покупатель сталкивается с подобной ситуацией из-за того, что система безопасности принимает его за потенциального мошенника. Как следствие, 58% людей реже пользуются услугами магазина, отклонившего транзакцию, либо прекращают обращаться к нему.

Если не дать потребителю совершить покупку с первого раза, он может и вовсе от нее отказаться из-за отсутствия альтернативного способа оплаты или нежелания проходить всю процедуру сначала. И если покупатель получил отказ по непонятным для него причинам, весьма вероятно, что связанное с этим недовольство распространится и на сам формат онлайн-шопинга в будущем.

Решение – умная цифровая идентификация

К счастью, сегодня технологии достигли такого прогресса, что больше не нужно искать компромисс между высоким уровнем безопасности и удобством потребителя. Мы в Visa решаем эту задачу вместе с такими организациями, отвечающими за разработку отраслевых стандартов, как FIDO (Fast Identity Online) Альянс и EMVCo. Миссия первой заключается в том, чтобы обеспечить стандарты аутентификации, которые помогут снизить существующую чрезмерную зависимость от паролей. Вторая организация обеспечивает условия для приема безопасных платежей по всему миру.

Результат наших совместных усилий – новая программа Visa для проведения онлайн-платежей - Visa Secure. В ее работе используется EMV 3-D Secure – общеотраслевой протокол для обмена данными между ТСП, эмитентом и держателем карты, которому обязаны следовать все торговые предприятия перед авторизацией операции.

C апреля 2020 года Visa Secure доступна и в Азербайджане.

Эта программа помогает торговым предприятиям лучше выявлять и предотвращать попытки мошенничества. Благодаря аутентификации на основе системы оценки рисков держатели карт могут совершить онлайн-транзакцию без введения пароля, что упрощает процесс покупки и снижает число случаев необоснованного отказа в проведении оплаты.

Программа помогает бизнесу и банкам лучше определять и предотвращать попытки мошенничества, предоставляя эмитентам в 10 раз больше данных для анализа рисков и принятия корректных решений. Аутентификация на основе системы оценки рисков позволяет большинству держателей карт произвести онлайн-платеж без введения пароля, что значительно упрощает пользовательский опыт и уменьшает количество необоснованных отказов в проведении транзакции.

Популяризация безопасных и широкодоступных возможностей онлайн-платежей

Чтобы поддержать все более широкое распространение и спрос на электронную коммерцию, Visa инициирует различные партнерские проекты для дальнейшего расширения возможностей использования цифровых платежей и популяризации безопасных и широкодоступных возможностей онлайн-платежей в Азербайджане.

Так, совместно с сервисом Wolt мы запустили кампанию по бесплатной доставке. В соответствии с этой программой, все клиенты, которые оплачивают свои заказы с помощью карты Visa, получают возмещение на свой счет Wolt и могут использовать эту сумму в качестве скидки на следующие заказы. Кроме того, совместно с платформой электронных платежей E-PUL была реализована кампания #EvdəQalNağdsızÖdə (#ОставайтесьДомаПлатитеБезналично). Эта инициатива была призвана помочь всем пользователям платформы E-PUL оперативно и безопасно совершать необходимые платежи, не выходя из дома и внести свой вклад в борьбу с распространением коронавируса.

Такие кампании являются отличным инструментом для создания положительного опыта онлайн-платежей и увеличения числа бесконтактных платежей среди потребителей.

И в дополнение к кампаниям по продвижению, предлагаемые программ, такие как , Visa Secure, созданные для повышения уровня безопасности онлайн-платежей и предоставления эталонного качества клиентского сервиса, способны значительно стимулировать рост электронной коммерции на быстрорастущем и динамичном рынке Азербайджана и способствовать развитию платежного бизнеса в целом.

Автор: Кристина Дорош, региональный менеджер Visa по Кавказскому региону

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